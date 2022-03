Kim Kardashian desafió los límites con un total look de Balenciaga

Hoy por hoy, quien piensa en la firma Balenciaga, muy posiblemente tenga en mente el rostro de Kim Kardashian. La socialité es una de las caras de la marca parisina en el mundo, luciendo muy frecuentemente los looks más audaces del diseñador Demna Gvasalia.

Desde el body negro de cuerpo entero con cola que lució en la MET gala 2021, con el rostro completamente cubierto, o el catsuit con una enorme capa de volados que llevó en su debut en Saturday Night Live, en octubre, la norteamericana se roba las miradas y los flashes.

En esta oportunidad, y con ocasión de la Paris Fashion Week, Kardashian sorprendió una vez más. Apareció en el centro de exposiciones Le Bourget para participar de la gala de Balenciaga con un atuendo más que original: un jumpsuit negro, cubierto íntegramente por cinta de embalar amarilla con la leyenda “Balenciaga” en color negro.

La popular Kim acompañó su look con el bolso Hourglass de la marca, también envuelto en la cita de embalaje.

En el lugar se montó un espectáculo que combinó un ambiente inspirado en el ártico con máquinas de nieve, viento y niebla, y efectos especiales de ráfagas con truenos y relámpagos artificiales. La banda sonora que acompañó la gala fue de techno industrial.

Foto: Instagram

Con este look transgresor, la firma eligió a Kim Kardashian, una de las celebridades más famosas del mundo, para proponer un mensaje de concientización ante la situación dramática de la guerra en Ucrania.

En sus stories de Instagram, la estrella compartió una serie de videos en los que dejó ver el proceso de armado de su look. En los clips, puede verse cómo el equipo de Balenciaga la rodea para cubrirla por completo con las cintas. Según las declaraciones de la celebridad del reality show “Keeping up with the Kardashians”, los colaboradores tardaron 30 minutos en llenarla de tape.

Poco antes del desfile, la empresaria manifestó su preocupación por la posibilidad de que su traje se dañara al sentarse en su sitio, en la primera fila del show. Sin embargo, pudo disfrutar de la gala sin ningún contratiempo. Pero un detalle a tener en cuenta es que, durante los minutos que duró el espectáculo, Kim no pudo ir al baño.

Al finalizar la gala, la socialité dio a conocer a través de sus redes que el equipo de Balenciaga se encargó de quitarle el atuendo y guardarlo para que lo pueda colocar en su archivo.