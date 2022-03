Así fue el cumpleaños de Rob Kardashian, el más discreto de la familia

Con sus recién cumplidos 35 años, Rob Kardashian es sin dudas el más discreto de la familia. Rodeado de cinco de las mujeres más famosas del mundo, el joven mantiene un bajo perfil mientras avanza en su carrera como empresario.

El joven se hizo conocido a través del reality que también lanzó a la fama mundial a sus hermanas, “Keeping up with the Kardashians”, y luego incursionó en el mundo televisivo participando de certámenes como “Dancing with the stars”, en el que llegó a la final, y en el programa de citas de Fox “The choice”.

Rob ha tenido que sortear algunos obstáculos en su carrera. Por un lado, sus empresas no tuvieron el éxito que sí obtuvieron los proyectos de sus hermanas. Y en 2015, su salud se complicó por un diagnóstico de diabetes.

Sumado a esto, su vida personal se volvió pública a partir de su relación con la modelo Blac Chyna, que tuvo su propio reality show, y fruto de ese romance nació la primera hija de Rob: Dream Kardashian. La relación terminó con una batalla por la tenencia de su hija, que se trasladó a las redes sociales e incluyó denuncias.

Aunque el californiano hoy disfruta de pertenecer al imperio Kardashian y sus beneficios, lleva una vida un poco más sencilla que su madre y sus hermanas.

Con ocasión de su cumpleaños número 35, celebrado el 17 de marzo, las mujeres de la familia colmaron las redes de saludos y felicitaciones. Kris quiso felicitar públicamente a su hijo y lo hizo con un emotivo mensaje. "¡¡¡Feliz cumpleaños a mi asombroso e increíble hijo!!! Te amo mucho Rob", escribió. "Te has convertido en el alma más hermosa, el mejor padre de la historia, el hermano, tío, nieto y amigo más increíble", continuó. "¡Estoy más que orgullosa de ti y me siento bendecida por que Dios me haya elegido para ser tu madre! Te amo sin medida, mami ??", añadió la 'momager'.Su hermana Kourtney Kardashian y su pareja, Travis Barker, que se encuentran próximos a casarse, le hicieron un regalo conjunto muy especial. Además de un post para felicitarlo, su hermana mayor eligió para obsequiarle una bicicleta, pero no una convencional, sino una BMX valuada en 800 dólares.

Su cuñado, baterista de la banda Blink 182, compartió un foto del regalo en su cuenta de Instagram, acompañada de un mensaje hacia el 'cumpleañero': "Feliz cumpleaños, Rob". De su fiesta de cumpleaños, sólo se pudo ver un pastel con un diseño de Batman, publicado por sus hermanas Kourtney y Kylie en sus stories de Instagram.

Según algunas versiones, es probable que la boda Kardashian-Barker se celebre en mayo y lo festejarán a lo grande, como los miembros del “Klan” nos tienen acostumbrados.