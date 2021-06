Kourtney Kardashian luce su despampanante figura en un atrapante bikini

Kourtney Kardashian destacó su figura en un bikini negro con botas de vaquero. La celebridad disfrutó de un tiempo para sí misma en su mansión de Palm Springs. La estrella de Keeping Up With The Kardashians se mostró muy desinhibida y fresca en la temporada estival del país del norte .

Esta vez podemos ver a Kourtney Kardashian en un posteo de Instagram, soltando una risa jubilosa en una increíble fotografía natural. La modelo e influencer destacó su abdomen plano en traje de baño el cual presentaba una parte superior con las cintas atadas a la altura de la nuca y la parte inferior de corte alto.

Kourtney elevó su estatura y mostró sus piernas torneadas vistiendo un par de botas de vaquero oscuras, cubiertas por diseños similares a alas. La estrella aprovecho para cubrirse del sol con una camisa abotonada beige que tenía escrituras y dibujos, la llevaba desprendida, por supuesto para no perder el estilo.

Kourtney Kardashian mostraba un look con muy poco maquillaje y cubrió su desordenado cabello con una gorra deportiva beige. La socialité parecía estar disfrutando el día desde la sala de su casa ya que en los vidrios de sus ventanales se puede apreciar el reflejo de la piscina.

Si bien la nueva pareja de la estrella, Travis Barker, no se ve en ninguna de las fotos, ambos parecían haber pasado tiempo juntos recientemente ya que la socialité compartió una galería de fotos de ellos como pareja paseando por los parques de Disney. Además de ello, Kourtney Kardashian celebró las habilidades culinarias del baterista de Blink-182, banda a la que pertenece Travis, en una publicación de Instagram stories donde se puede ver, en un primer plano una bebida de matcha verde espumoso que había preparado para ella.

Imagen: Instagram Kourtney Kardashian

Travis ha sido amigo del clan Kardashian-Jenner durante años, pero no fue hasta enero de este año que los fanáticos sospecharon que podrían estar saliendo después de que el artista escribió varios comentarios y coqueteos en sus publicaciones de Instagram.