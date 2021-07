Kris Jenner debe enfrentarse al juez tras ser acusada de acoso sexual o podría caer en prisión.

Kris Jenner, personalidad de televisión y empresaria estadounidense, recientemente se ha visto en el ojo de la tormenta debido a causas legales. La socialité es mundialmente conocida por el reality “Keeping Up with the Kardashians” el cual protagoniza junto a su familia. Si bien Kris está acostumbrada vivir rodeada de drama, el tener que enfrentar a la justicia se ha convertido en un gran problema para ella.

La empresaria estuvo casada con Robert Kardashian, con quien tuvo cuatro hijos, entre ellos, Kim Kardashian. Luego de su divorcio, Kris contrajo matrimonio con Bruce Jenner, con quien tuvo dos hijas más, Kylie y Kendall. A pesar de que Kardashian fue un exitoso abogado, Kris Jenner necesitará mucho más que sus contactos para salir del dilema en el que está involucrada.

Esto se debe a que un antiguo guardaespaldas y asistente de Kris la ha denunciado por supuesta agresión sexual. Es así que el hombre de seguridad ha logrado que un juez obligue a la empresaria a presentarse ante la corte para ofrecer su versión de los hechos. Debido a esto, la madre de Kim deberá prestar declaración en el juzgado para así poder defenderse personalmente ante las denuncias que ha recibido.

El antiguo guardaespaldas de Jenner asegura que la socialité se le insinuó en diversas oportunidades con intereses de "Naturaleza sexual". Según el ex empleado esto habría ocurrido durante todo el tiempo en que él trabajo para Kris. Además de ello el guardaespaldas afirma que en cierta oportunidad Jenner incluso llegó a tocarlo de manera "Inapropiada" en las respectivas partes íntimas de su cuerpo.

Finalmente, el hombre también asegura que la madre de Kim Kardashian realizó comentarios homófobos y racistas hirientes hacia su persona. Kris ha negado rotundamente el haber realizado estas acciones y declaró que jamás despediría a su ex empleado de forma improcedente. Por otro lado, los abogados del guardaespaldas han entregado la citación judicial correspondiente a Jenner. Tal es el caso, que si la empresaria decide no presentarse en el tribunal en la fecha y hora fijadas, estaría cometiendo un gran delito, por lo que se ve obligada a prestar su declaración para evitar caer en la cárcel.