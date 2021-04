Kourtney Kardashian y Travis Barker encienden las redes

Parece que Kourtney Kardashian está muy enamorada y no le importa otra cosa que su pareja, ella está dejando que todo pase a su alrededor y que fluya su relación con su nuevo compañero con el cual se muestra muy apasionada.

Travis Barker y Kourtney Kardashian se han dejado ver en una fervorosa sesión de fotos en un lugar del desierto no revelado. Mientras el sol se escondía detrás de algunas nubes y la luna estaba en pleno efecto de amor, Kourtney vestida con un diminuto traje de baño, envolvió con sus piernas a su nuevo compañero en el amor.

Como si no hubiera quedado claro y tampoco hubiera dejado suficientes pistas a sus seguidores en Instagram de lo enamorada que está, Kourtney se cercioró de gritarlo a los cuatro vientos, ya que fue ella misma quien publicó esta foto con un mensaje que dice: “Just like heaven”, lo que podría traducirse como "Se siente como el cielo".

Como hemos podido ver Kourtney y Travis han mantenido la llama de su amor fuerte y muy pública. Recordemos que la última foto que publicó Travis Barker en su Instagram fue cuando se lo vio jugando con su bulldog francés Louis; pero tan solo una semana atrás compartió varias candentes publicaciones por el cumpleaños de su enamorada.

Imagen: Intagram

En el pie de esas fotos que publicó Travis Barker escribió una leyenda que decía: "I FUCKING LOVE YOU! 🖤. YOU’RE A. BLESSING TO THIS WORLD. HAPPY BIRTHDAY -algo asó como: Te amo car@j# 🖤. Eres una bendición para este mundo. Feliz cumpleaños". En las imágenes que acompañan dicha publicación podemos ver a ambos enredados como si fueran dos adolescentes.