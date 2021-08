Fueron tantos los rumores, dichos y teorías acerca de la vida privada de Erika Buenfil, que no siempre se llega a saber cuánta verdad hay en ellos. De hecho, siempre es la misma actriz quien tiene que salir a aclarar cuáles si y cuáles no fueron sus romances, como fue el caso del affaire que mantuvo con el cantante, Luis Miguel.

En esta oportunidad, la misma actriz tuvo que salir a contar y ya no será más un secreto. Así fue el romance de Erika Buenfil con el hijo del ex presidente de México y lo recuerda muy conmocionada porque tuvieron un hijo fruto de esa relación.

Tal como se dijo, ya no es un secreto que Erika Buenfil tuvo un hijo con Ernesto Zedillo Jr., el hijo del ex presidente de México. Sin embargo, a la actriz desde hace muchos años no le gusta hablar de ese tema. Todo se debe a que precisamente el hijo del ex presidente nunca se hizo cargo de su hijo Nicolás, quien ahora tiene 16 años.

Hace muy poco, la actriz estuvo como invitada en el programa de YouTube de Yordi Rosado. En ese momento sorprendió a más de uno cuando comenzó a dar detalles de su amorío con Zedillo Jr.

Quien hoy es llamada “La reina del TikTok” se sinceró finalmente con el conductor y habló de todo un poco, sobre todo, contó acerca de la diferencia de edad entre ellos, que es de casi 12 años y cómo se iniciaron los coqueteos entre ambos.

La gran revelación –ya que muchos no lo saben – es que Buenfil con el hijo del ex presidente se vieron por primera vez en el Baby’O en Acapulco. En ese momento, ella recuerda muy bien que rechazó conocerlo. Luego, se encontraron en el bar en ciudad de México, y una vez más en Acapulco, donde al fin Ernesto –como se había propuesto- consiguió el número telefónico de la actriz.

En ese momento recuerda que fue un “hombre importante” quien la invitó a una fiesta en yate en Acapulco. Allí coincidió con el hijo del expresidente y se conocieron un poco más.

La palabras textuales de Buenfil al explicarlo fueron: “Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada”.

Con un poco de ironía, gracia y hasta lamento, la actriz recuerda ese momento y hoy ya deja de ser un secreto. Yordi aprovechó y le preguntó si en ese momento había utilizado algún método anticonceptivo a lo que ella le dijo que sí, aunque luego se enteró que había sufrido un desajuste hormonal, reconociendo que: “entonces no me sirvió la pastilla”.

Erika Buenfil le informó inmediatamente a Ernesto Zedillo Jr. sobre su embarazo pero recuerda muy bien que al enterarse de que estaba embarazada, ella misma se cuestionó: “¿Por qué con él? Es con quién menos me imaginé, fue muy breve, no estaba planeado y aparte me estaba cuidando”, sentenció.

Pasó el tiempo y el hijo del ex presidente hasta llegó a cambiar su número telefónico. Buenfil llorando enfatizó que después de los 5 meses de nacido su bebé, dejó todo en el pasado y siguió adelante sola como se la ve hoy, junto a su hijo.

Así fue el romance de Erika Buenfil con el hijo del ex presidente de México, breve y un recuerdo triste en su vida. ¿Lo sabías?