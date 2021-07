¿Quién es el papá del hijo de Erika Buenfil?

Teresa de Jesús Buenfil López, conocida como Erika Buenfil, es una de las actrices mexicanas más populares, pero poco se sabe de su vida privada. Una de las dudas que giran a su alrededor es quién es el padre de su único hijo, Nicolás de Jesús Buenfil López, con quien comparte momentos en las redes sociales donde tiene más de 6 millones de seguidores.

Erika Buenfil nació hace 57 años en Monterrey, Nueva León, y está involucrada en el mundo del espectáculo desde pequeña. Además de la actuación, también tiene pasión por el canto: en 1986, cuando era solo una pequeña, un productor seleccionó el tema "Perdóname" como cortina oficial de la segunda etapa de la telenovela Cicatrices del alma.

Sus primeros pasos en la pantalla chica fueron en los '70, con programas como "Cinelandia", "Festivaleando" y "La hora de la merienda con Teresita". Como actriz, su primera telenovela fue "Acompáñame" y le siguieron otros proyectos como "El amor llegó más tarde", "La llamada de tu amor" y "Añoranza".

Su vida profesional también estuvo atravesada por algunos comerciales para televisión; el cine, con 8 películas; y el teatro, con 17 obras. Si bien su carrera es un éxito, nunca le interesó mostrar su vida privada, excepto algunas fotos que comparte con sus fanáticos en Instagram.

¿Quién es el padre de su hijo?

Hay muchos rumores alrededor de la paternidad de Nicolás de Jesús Buenfil López, que ella nunca se encargó de desmentir ni confirmar por su poco interés en difundir información privada hasta el 2008. Finalmente se conoció que el padre del adolescente, que hoy tiene 16 años, es Ernesto Zedillo Jr, el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Lo poco que se sabe es que uno de los motivos por los que Erika Buenfil nunca quiso revelar la identidad del hombre es porque este estaba casado cuando mantuvieron una relación. Sin embargo, ella se defendió al afirmar que no sabía que él se encontraba en otra relación.

En el programa "Ventaneando" reveló que se enteró que Ernesto estaba casado cuando estaba de 8 meses de embarazo. A partir de ese entonces, Erika Buenfil no quiso saber nada con él e incluso no forma parte de la vida de su hijo, el único amor de su vida.

"Lo conoció una vez bebé, y nunca más. No lo conoció, ni Nicolás se acuerda de él. Yo no le miento, ni jamás le he prohibido si en algún momento dado él quiere buscarlo. No tengo los datos, pero es cuestión de buscar y siempre hay alguien que pueda conectarnos", aseguró.

