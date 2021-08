Érika Buenfil, con 57 años, es una de las actrices mexicanas que más se reinventa en la actualidad. Es una mujer que asume cada reto y no le teme al cambio. De ser una reconocida actriz que se volvió famosa gracias a las numerosas telenovelas en las que participó, ahora está convertida en toda una estrella de las redes sociales.

Con más de 13.5 millones de seguidores en su cuenta de TikTok, la actriz nunca se queda quieta. Lo curioso, es que muchos de sus millones de seguidores y fanáticos desconocen que su nombre, no es el verdadero.

Antes que todo y la incertidumbre de qué ciudad de México viene Érika Buenfil y cómo fue su infancia, la actriz nació un 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León México. Es la menor de 4 hermanos. Sus padres se llamaban María Martha López y José Luis Buenfil.

Desde muy pequeña Érika ya se visualizaba como una gran estrella y así lo consiguió. Rápidamente consiguió ser una actriz mexicana ligada al mundo de los espectáculos. Sin embargo, al igual que lo hacen muchos otros famosos, Érika decidió cambiarse el nombre.

Su verdadero nombre es Teresa de Jesús Buenfil López. La actriz en una oportunidad contó que decidió cambiárselo durante su juventud para poder vender una imagen de mujer adulta. Sobre todo, porque el inicio de su carrera en el mundo del espectáculo fue desde muy joven y todos le decían “Teresita” o “Tere”.

En una entrevista, la actriz reveló que le propusieron 3 nombres diferentes: “Se pensó en tres nombres: Erika, Paola y Michelle. Por una semana me estuvieron diciendo Paola, pero a mí no me gustaba, hasta que me llamó por teléfono mi papá y me dijo: ‘Ponte Erika’; y desde ahí”.

Su familia siempre la apoyó mucho pero lo más valioso de su infancia, es recordar sus inicios cuando acompañó a su hermana a un casting y finalmente fue ella la elegida.

Probablemente algunos fanáticos ya conocían de qué ciudad de México viene Érika Buenfil y cómo fue su infancia, pero de seguro, el cambio de su nombre sí era un misterio absoluto que poco se conocía hasta hoy. ¿Tú lo sabías?