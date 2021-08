Uno por uno: todos los integrantes de la familia de Erika Buenfil

Su verdadero nombre es Teresa de Jesús Buenfil López y es mucho más conocida como Erika Buenfil. La actriz mexicana de 57 años cuenta con una trayectoria laboral muy interesante y respetada.

Lejos de lo que siempre pudo parecer, para Érika nada ha sido tan fácil en la vida y mucho menos cuando tuvo que sacar adelante la crianza de su único hijo Nicolás. De hecho, ella misma reconoció que ha tenido que atravesar por momentos muy feos.

Erika nació el 23 de noviembre de 1963 en Monterrey, Nuevo León. Al día de hoy se autodefine como actriz, youtuber y tiktoker. Sus padres se llamaban María Martha López y José Luis Buenfil.

Es la menor de 4 hermanos y desde muy pequeña su objetivo era llegar a ser una gran estrella ligada al mundo de los espectáculos y sin dudas lo logró. Incursionó en la actuación a través del cine, el teatro y la televisión, donde es más conocida. Luego en la conducción y finalmente, en el canto (que poco se dedicó) aunque llegó a grabar 3 discos.

"FUENTE: www.azcentral.com"

La actriz, además de ser una bellísima mujer, reconoció en alguna oportunidad haber tenido un affaire con el cantante Luis Miguel, que no prosperó, como también otras parejas que tampoco tuvieron un final feliz.

La realidad, es que Erika no fue una afortunada en el amor. Sin embargo, su relación con el padre de su único hijo Nicolás, el arquitecto Ernesto Zedillo Jr., fue un breve romance que le dejó como resultado lo mejor de la vida, el título de madre.

La misma actriz reconoció y se sinceró en una reciente entrevista que no existe ninguna relación entre el padre y su hijo. De hecho, recuerda que cuando le contó que estaba embarazada, éste decidió concluir de inmediato la relación y nunca quiso saber nada de ellos.

En referencia al abandono del padre de su hijo expresó: “Yo quiero comentarte algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo, yo a ese hombre… siempre le voy a desear bendiciones, porque el mejor regalo de cualquier novio que pude yo haber tenido, él me lo hizo…”

Entre pensante y emocionada continuó: “el regalo que Ernesto me hizo, nunca me molestó, se alejó, pero no me chingó la vida, es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo, yo siempre le voy a desear lo mejor”.

Erika Buenfil: Una madre soltera, pero feliz y en familia

La protagonista de exitosas novelas, a pesar de haber sentido la discriminación por ser una madre soltera, tuvo un gran apoyo, su familia. Recordó que en la etapa más difícil, fue su madre quien la acompañó y apoyó.

Así también, contó con el apoyo incondicional de sus hermanos, sobre todo de su hermana y sus amigos más cercanos.

Cabe destacar que Martha Buenfil López es una de los 3 hermanos de Erika y, además de que son muy parecidas físicamente, también es talentosa. Así lo viene demostrando en TikTok, donde de alguna manera amenaza con superar el trono que hasta ahora tiene Erika como “La Reina de TikTok”.

A pesar de que viven en ciudades diferentes, mantienen una relación que las hace inseparables desde toda la vida. Juntas, son dinamita porque hacen reír muchísimo. Cabe recordar que su madre falleció por problemas de corazón y lo único que les pidió a todos sus hijos, es que siempre se mantengan unidos.

Te contamos uno por uno quienes son todos los integrantes de la familia de Erika Buenfil, quienes estuvieron y siguen presentes en su vida y en la de su hijo Nicolás. ¿Ya los conocías?