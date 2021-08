Probablemente sea la primera vez y por ello es que la actriz Erika Buenfil está ahí firme como estatua acompañando a su único hijo Nicolás. El joven no tuvo reparo en abrir su corazón públicamente y dio a conocer el momento que está pasando.

Por su parte, Erika no es la primera vez que se la ve enfrentando un episodio al lado de su hijo. De hecho, vale recordar que no hace mucho salió en su defensa luego de que algunos internautas malintencionados, cuestionaran su sexualidad porque había usado un vestido para grabar un video junto a ella en TikTok.

Esta vez, como suele ser su costumbre y sin tabúes, vuelve a la carga. Erika Buenfil acompaña a su hijo en uno de los peores momentos de su vida, pero no lo hace solo ella, sino también el joven.

"FUENTE: People en Español"

Fue una revelación que hizo a los medios de comunicación tras haber sufrido su primera decepción amorosa y concluir un romance que estaba llevando con una jovencita. El hecho, es que le rompieron el corazón y esto le ocasionó atravesar un difícil momento personal:

"Me empezó a gustar una chava [una chica] muchísimo y ya terminó la relación”. A ello, agregó: "Me enamoré" y "[Me rompieron el corazón] poquito. Me deprimí muchísimo, no quería comer nada. Pero ya pasó. Entonces ya me da igual".

Algo que jamás se imaginó el joven Nicolás -que tras su declaración-, se proyectaría tanto el tema de la "decepción amorosa" en las redes sociales. Sin embargo, recordó que fue él mismo el que la incentivó en su momento a la madre a tomar ese riesgo de involucrarse más en la nueva era de la comunicación.

Por el momento, Nicolás Buenfil se sinceró y tras varias preguntas que le hicieron acerca de su futuro, aseguró que la actuación no le llama la atención, al menos por el momento. Aunque, no descarta que en un futuro pueda llegar a cambiar de idea.

De momento, Erika Buenfil acompaña a su hijo en uno de los peores momentos de su vida y él por su lado, prefiere aprovechar las plataformas digitales.

"A mí en lo personal no me encanta la idea de ser actor. A lo mejor, luego le entro a la actuación, pero en estos momentos no me late mucho. Estaba pensando en hacer un canal de YouTube mío” así finalizó la entrevista el joven que está viviendo uno de los momentos que probablemente, todos vivimos. ¿Tú qué crees?