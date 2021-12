Así demuestra Altaír Jarabo que no reniega de la edad de su esposo

Altaír Jarabo actualmente tiene 35 años y asegura que está muy feliz con su esposo y la edad que tiene. De hecho, le lleva casi 20 años y no reniega por ello, al contrario, confirma que es el amor de su vida.

Altaír Jarabo y su esposo, Frédéric García tuvieron su boda de ensueño hace muy poco tiempo en París. Ahora, ya se encuentran nuevamente en México para continuar con sus vidas.

Cabe recordar que, a partir de que se dio a conocer quién sería su esposo, las críticas por la diferencia de edad le llovieron sin cesar. Sin embargo, la joven actriz ha hecho oídos sordos en todo momento. Pero, tras su paso por la alfombra roja donde Alejandro Fernández ofreció un concierto, la actriz se detuvo a responder acerca de los ataques que venía recibiendo junto a su marido por la diferencia de edad que tienen.

Vale recordar que ella tiene 35 y su esposo, 53 años. No obstante, la actriz demostró que no reniega en absoluto por tal diferencia y, por el contrario, se encuentra en el mejor momento de su vida con un hombre que verdaderamente la quiere, la acompaña y la respeta.

Altaír Jarabo no reniega de la edad de su esposo

Mientras las críticas por la diferencia de casi 20 años no paran, Altaír Jarabo decidió hacer un comentario muy contundente y dijo que realmente le resbalan. De hecho, sus palabras textuales fueron:

"Afortunadamente tengo un carácter que no escucha ni hace caso de los malos comentarios. No sería yo si me la pasara preguntándole sus opiniones a la gente y además, ¿qué pueden decir? Estoy feliz, ilusionada, muy orgullosa como pueden ver y nada ni nadie va a cambiar eso”.

En la misma línea, agregó que a ella no le importa que su esposo le lleve 20 años. La joven actriz considera que eso los enriquece como pareja. "Me parece maravilloso, es alguien con mucha experiencia que hace que yo pase un tiempo espectacular, que me trata como una dama. No puedo pedir más y aparte está guapísimo”, aseguró.

"FUENTE: Mag El Comercio"

Por otra parte, la actriz aprovechó el momento para negar rotundamente que por estar casada se alejaría de su carrera artística como muchos especulan: “Tengo más ganas que nunca. Tengo muchas ganas de trabajar y muchas metas por cumplir”, afirmó, pero no reveló ningún proyecto de trabajo.

Así es como Altaír Jarabo y Frédéric García demuestran que su amor es mucho más fuerte que la diferencia de edad y, por ahora, solo quieren disfrutar de su matrimonio y no está en su futuro inmediato tener hijos.

¿Le creemos a la actriz? ¿Qué opinas al respecto?