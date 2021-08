No acapararon los flashes pero sí las redes sociales. Altaír Jarabo y su ahora esposo, el empresario francés, Frèdèric García, finalmente dieron el sí. Se casaron en París, en una boda muy íntima que, a diferencia de otras bodas de artistas del espectáculo, los protagonistas se encargaron de mantenerla con un perfil bastante bajo, al menos durante la ceremonia.

Se pudieron conocer detalles y curiosidades picantes de la boda de Altaír Jarabo en París, que precisamente la actriz compartió en su Instagram con diversas postales donde mostró cómo fue la misma que ya había anunciado a inicios de mayo.

Frèdèric García es 20 años mayor que ella, sin embargo cuando Jarabo anunció su compromiso dijo: “Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”.

Junto a una fotografía donde se la ve vestida de novia y alzando su ramo, la actriz escribió: “Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris, Frèdèric García y yo nos dijimos: OUI!!!”.

Cabe destacar que también subió una historia donde se podía ver la fachada del Ayuntamiento del Tercer Distrito de París, el lugar donde se casó y especificó que fue una boda por civil.

En cuanto a su vestido, Altaír mencionó que prefirió un diseño romántico: "Siempre quise un vestido memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho el faralao ni los garigolis, así que no va a ser un vestido cursi, muy a mi pesar no va a ser mexicano".También, contó que no tienen planeado una boda simbólica en México. No obstante, en un principio lo consideraron. Por un momento fue cuestionada acerca de su luna de miel, pero la actriz respondió que prefieren descansar: "Desde que conocí a Frédéric hemos hecho cuatro viajes largos y gratis, entonces, ya sólo este tema de la boda...”

La actriz señaló que su sueño es que estuviesen todos sus seres queridos y así fue, viajaron a París para acompañarla en esta nueva etapa de su vida. Fue muy clara para que todos entiendan por qué una boda tan íntima:

"El día de tu boda deben estar las personas que más te quieren, que más quieres tú, y eventualmente las que se reirían contigo si algo sale mal. Claro que quieres tratar con mucho gusto y generosidad, y tener lo mejor de lo mejor".

¿Te imaginabas que así sería la boda de Altaír Jarabo en París? Tan íntima y lujosa. ¡Míralos!