El verdadero motivo por el que Altaír Jarabo no quiere tener hijos

La actriz y conductora mexicana Altaír Jarabo, tiene 35 años y hasta ahora, sigue feliz luego de celebrar su boda con el empresario Frédéric García. Parece ser que no quiere tener hijos y aunque su marido la apoya, ella misma contó cuál es el verdadero motivo de su decisión.

Cabe recordar que la celebración de dicho enlace fue en un lujoso castillo en Francia, rodeada de varios amigos y seres queridos. Desde allí, contó acerca de su futuro personal y profesional en el medio artístico.

Altaír Jarabo no quiere tener hijos, ¿por qué?

Para una entrevista reciente, la actriz confesó acerca de todo sobre su vida actual y los planes que tiene a futuro: “Siempre que la gente me pregunta sobre si seguiré viviendo en México, a lo que les digo ‘no, no, no, de ninguna manera voy a dejar mi hogar, mi base está en México, mi trabajo también y mi familia también’”.

En la misma línea agregó: “Y me preguntan si ya me voy a casar y ya me voy a guardar en mi casa. No, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes”.

Asimismo, la joven actriz, ya casada, destacó que cuenta con todo el apoyo de parte de su esposo para continuar desarrollándose en su profesión. De hecho, señaló que tiene muchas ganas de trabajar y comenzar con un nuevo proyecto, aunque hasta el momento, está deliberando si será en México o en Miami.

“Frédéric ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tengo que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas”.

Algo que tiene muy claro la actriz mexicana, es que, aunque ahora tenga un lugar para vivir en Francia, no desea para nada deslindarse de sus raíces mexicanas. De hecho, señaló que su familia está en México y para ella estar cerca de ellos es muy importante. Por esa razón es que intentará seguir trabajando en su tierra como siempre.

Lo dejó muy claro: “Yo soy mexicana, ahí nos conocimos y, aunque tengamos aquí una base y estemos ahora de momento, no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”. "FUENTE: Chic Magazine"

Finalizando, determinó el motivo de por qué no quiere tener hijos por el momento. La recién casada, confesó que su deseo de convertirse en mamá lo tiene, pero hasta el momento no será en corto plazo, ya que quiere que sea más adelante y que la vida la sorprenda.

Por suerte, el esposo la apoya a seguir cumpliendo sus deseos y eso por el momento, es crecer como artista. ¿Estás de acuerdo con la forma de pensar de Altaír Jarabo?