Así continúa el estado de salud de Altaír Jarabo luego de su accidente

La villana de “Mi pecado”, Altaír Jarabo García, de manera inesperada, tuvo un accidente doméstico que la llevó de urgencia al hospital. La actriz mexicana, quien hace unas semanas se casó en París con el empresario francés Fréderic García, reveló recientemente cómo se encuentra.

Cabe destacar que durante la alfombra roja de la película animada “My Happy Place”, la actriz mexicana, sorpresivamente, acudió sola. Llamó mucho la atención, sin embargo, cuando se detuvo a hablar dejó claro todo tipo de especulaciones acerca de lo que le había ocurrido.

El accidente doméstico de Altaír Jarabo

Según reveló la mismísima Altaír Jarabo, el accidente que tuvo fue doméstico. Ocurrió dentro de su casa y básicamente aclaró que fue su culpa debido a que al momento de abrir la puerta no calculó bien y se terminó golpeando la mano derecha.

Ante la situación, la actriz de las telenovelas no tuvo opción más que acudir de urgencia a un hospital. De forma inmediata, decidieron operarla al punto que le tuvieron que insertar un clavo.

Tras sus declaraciones acerca de su estado de salud, muchos de sus seguidores se preocuparon. Al llegar a la alfombra roja dijo con una sonrisa: “Quedó hecha papilla”, refiriéndose a su mano vendada luego del accidente.

No obstante, como es una costumbre en las redes sociales, también saltaron las críticas que no dejaron pasar ni un instante. Muchos internautas fueron contra la actriz de 35 años. No por su accidente, sino porque acudió sola a la alfombra roja de “My Happy Place”.

Entre varios comentarios como “¿Ya dejaría Al Jaimito el cartero?”, “¿Y al viejito donde lo dejaste?”, “que suerte tiene el abuelo” o “¿En dónde está el viejito?” la actriz fue cuestionada por no haber ido con su esposo.

"FUENTE: Univision"

Altair Jarabo hoy, tras el accidente

A pesar del accidente y las críticas recibidas, Altair Jarabo se mostró muy feliz en las redes sociales. Hace unos días presumió –desde el Caribe mexicano - que se encontraba disfrutando de unas merecidas vacaciones.

Sine se encontraba en un hotel muy lujoso donde solo escribió que estaba feliz de conocer gente nueva detenerse a contestar, a través de su cuenta de Instagram publicó varias fotografías disfrutando del sol y la playa. Además, reveló qu.

Sobre el esposo, ni noticias. Después de su boda lujosa y repentina ¿Habrá sucedido algo que aún no nos enteramos?