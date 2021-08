Ellos dieron el sí y muy felices cumplieron lo que soñaban, realizar una boda de ensueño pequeña e íntima con sus familias presentes. Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García ya son marido y mujer.

Fue el lunes 16 de agosto en Paris rodeados de todos sus seres queridos. Sin embargo, tanto Marlene Favela y otros famosos que quedaron fuera de la lujosa boda de Altair Jarabo, les hubiese encantado estar allí presentes también.

Vale destacar que a pesar de que la boda se celebró en el continente europeo, fueron varios de sus compañeros, que pertenecen al medio artístico de la actriz mexicana. Los que estuvieron presentes, no dudaron ni un segundo en realizar ese viaje de miles de kilómetros desde México hasta Francia para estar al lado de su amiga en uno de los días más importantes de su vida.

Pero bien, como no todo en las bodas sale perfecto, quienes se quedaron afuera no llegaron a las críticas, pero sí a decir que se quedaron con las ganas. La realidad, es que la misma Altair en sus declaraciones para la revista People en Español dijo: “No me voy a casar ahí a la vuelta de la esquina, así que el que venga de verdad es porque me quiere mucho".

Algunos rumores dicen que ella habría invitado a más de los que estaban presentes, sin embargo algunos desistieron de hacer semejante viaje por unas horas. Por diferentes razones, profesionales o compromisos personales, varios famosos se quedaron con las ganas de verla vestida de novia a la actriz mexicana de 35 años.

Por un lado, están los famosos que sí estuvieron presentes como José María Torre, Fabiola Guajardo, Eva Cedeño y otras actrices más de la telenovela "Código postal".

Este fue el caso, por ejemplo de Marlene Favela, que para su decepción, estuvo ausente en la boda de Altair Jarabo. En su caso, se encontraba grabando en México la exitosa telenovela “La desalmada”, vale mencionar que se estrenará por Univisión.

Aún así la actriz y amiga comentó una de las publicaciones de Jarabo: "Bravo mi Alta, sabes que te amo y me hubiera encantado estar contigo".

Otros de los famosos que tampoco pudo acompañarla en este día tan especial fue Michelle Ramaglia, con quien trabajaron juntas en varias telenovelas de Televisa como “Código postal” y “Al diablo con los guapos”.

Eso sí, no faltó su mensaje también a través de las redes sociales, el espacio donde Altair compartió toda su boda: "Ay qué emoción. Muchas felicidades mi nenita. Me hubiera encantado estar ahí con ustedes en este momento tan importante. Les deseo que siempre sean muy felices y unidos. Te quiero".

Se suma a la lista de quienes se quedaron afuera de la boda, Florencia de Saracho, que está en pleno momento de maternidad y también aprovechó para escribirle un cálido mensaje: "Bravo mi Alta, sabes que te amo y me hubiera encantado estar contigo".

Marlene Favela y otros famosos que quedaron fuera de la lujosa boda de Altair Jarabo no dejaron -igualmente- de demostrarle su afecto a través de las redes sociales. Creemos igual que muchos otros se quedaron con las ganas y por ello, hasta el momento no salieron a decir nada. ¿Quiénes creen que serán?