La industria de la vitivinicultura transita una fase de cambios para optimizar los derivados comerciales como en el caso de Chile, con la introducción de nuevas variedades que como primer impacto representa una caída de las exportaciones del país vecino en el sector de las uvas de mesa .

La problemática contemporánea de la industria del vino es parte de las preocupaciones en las organizaciones vinícolas en Mendoza y Argentina , para lo que es mejor estar preparado antes que sobrepasado.

La industria de las uvas de mesa en Chile ya sabe qué sucederá en la cosecha venidera, respecto a las previsiones de exportación. Y admiten sin secretos ni eufemismos una caída para la temporada 2025-26 con estimaciones iniciales que apuntan a 63,3 millones de cajas.

En traducción simple esto significa que la merma de las exportaciones en comparación a la cosecha anterior representa casi 7 por ciento menos.

Estas cifras han sido ofrecidas por el Comité Chileno de Uva de Mesa, la organización más importantes del sector, que atribuye este notable descenso al cambio constante de las variedades tradicionales de vides a las más nuevas.

Este descenso de las exportaciones en Chile se debe al cambio constante de las variedades tradicionales de vides a las más nuevas. El consumo muestra su dinámica.

uvas de mesa varietales

El Comité Chileno de Uva de Mesa está dirigido por Ignacio Caballero, quien se considera un eslabón más en la reconversión de una industria tan orgánica y evolutiva.

Caballero se entusiasma cuando se refiere a la transición de los varietales en la vitivinicultura. E incluso acompaña el ritmo de la versatilidad con avances sustanciales y rápidos para la industria de las uvas de mesa.

Es claro que Chile aún no ha compensado los volúmenes perdidos, a medida que se eliminan gradualmente las variedades más antiguas. Pero queda claro que todo el futuro está sembrado.

Es que espera que las nuevas variedades de uvas representen el 71 por ciento del total de las exportaciones en la próxima cosecha, aumentando desde el 67 por ciento de la temporada pasada. La reconversión del mercado, los cambios en el consumo, van traduciendo las nuevas formas de comerciar la vid y sus derivados.

Es probable que en este proceso chileno la Argentina también deba tomar más que una simple nota.

Comité Chileno Uva de Mesa

Uvas

En Chile las uvas tintas, blancas y negras de los nuevos varietales constituirán la mayor parte de los envíos. La Red Globe, que en su momento fue la variedad insignia del sector, caerá a 9,5 millones de cajas, lo que representa un descenso del 15 % interanual de las exportaciones.

Se prevé que la uva blanca lidere las exportaciones esta temporada, representando alrededor del 40% del total , con más de 25,1 millones de cajas.

Entre las variedades más recientes de uvas que están ganando popularidad se encuentran Timco, Allison y Sweet Celebration en las uvas tintas.

En cuanto a las uvas blancas, Arra 15, Timpson y Sweet Globe están experimentando una fuerte aceptación.

En las uvas negras, Sweet Favors, Sable y Sweet Sapphire continúan consolidando su presencia.

Uvas de mesa en Chile

Las exportaciones requieren mercados de destino, lo que Chile estudia a la par de la producción que, en muchos casos, se hace a medida de los nuevos consumos, tendencias en alzas y cambios en el comportamiento de los clientes.

Para el caso de las uvas de mesa chilena las perspectivas son mixtas. Desde la organización se informa que para la próxima cosecha las exportaciones a Latinoamérica aumentarán un 14 por ciento.

Mientras que los despachos exportadores hacia Asia y Norteamérica disminuirán un 18 por ciento y un 9 por ciento, respectivamente. Esto supone una visión estratégica, de largo plazo y con impacto duradero.

Lo que podría pensarse en un retroceso debería ser mejor considerado: para ganar, a veces hay que perder.

Chile

El pronóstico de comercio exterior de Chile en la industria se basa en datos aportados por los miembros del Comité, quienes en conjunto gestionaron el 83 por ciento de las exportaciones chilenas de uva de mesa la temporada pasada.

La transparencia de datos y el no engañarse a a sí mismos es uno de los puntos altos para una mejor perspectiva. Es también una actitud saludable que tal vez debería cruzar la cordillera hacia este país.

“La sustitución varietal está avanzando y contribuyendo a una mejor combinación”, afirmó Caballero. “ El mercado premia la calidad y el buen estado , lo que impulsa la demanda de variedades más recientes —en particular las blancas— y reduce el tiempo de envío”.

El presidente Lee Jae Myung de Corea del Sur sostuvo conversaciones el viernes con el presidente de Chile Gabriel Boric para discutir formas de ampliar las asociaciones económicas y los lazos bilaterales.

Esta visión de la industria de las uvas de mesa de Chile es más que un enunciado para estos acuerdos comerciales.

La sana envidia a este lado de observar cómo la política y la economía se potencian, lejos de competir y rechazarse.

Me refiero a cuando un país tiene vocación exportadora, largo aliento para el crecimiento, producción real y no ficción financiera.

Un país, bah.