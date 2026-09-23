Andrés Gariano será el árbitro de Boca-Racing: sus polémicos antecedentes y cómo le fue con cada equipo

Andrés Gariano fue elegido para impartir justicia en el duelo del domingo entre Boca y Racing. Su designación encendió las alarmas entre los hinchas.

Ya resuelta la polémica de octavos con Vélez Sarsfield, quedó definido de manera oficial el duelo entre Boca Juniors y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, que se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre desde las 17 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.

Y este miércoles por la tarde, a cuatro días del encuentro, fue designado Andrés Gariano como juez principal. Será acompañado en la terna por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como líneas, Sebastián Martínez como cuarto árbitro, Lucas Novelli en el VAR y Diego Romero como AVAR.

La terna arbitral de la semifinal entre Racing y Boca. www.copaargentina.org Los polémicos antecedentes arbitrales de Andrés Gariano Su designación encendió las alarmas entre los hinchas de ambos clubes, no tanto por antecedentes propios, ya que apenas dirigió un solo partido al Xeneize y dos a la Academia, sino por sus polémicos arbitrajes en general. El más reciente se dio el pasado sábado en el choque entre Gimnasia de Mendoza y Riestra, con la expulsión de Ignacio Sabatini y el penal que reclamó el Lobo sobre el final.