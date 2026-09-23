Andrés Gariano será el árbitro de Boca-Racing: sus polémicos antecedentes y cómo le fue con cada equipo
Andrés Gariano fue elegido para impartir justicia en el duelo del domingo entre Boca y Racing. Su designación encendió las alarmas entre los hinchas.
Ya resuelta la polémica de octavos con Vélez Sarsfield, quedó definido de manera oficial el duelo entre Boca Juniors y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, que se llevará a cabo este domingo 27 de septiembre desde las 17 horas en el Gigante de Arroyito de Rosario.
Y este miércoles por la tarde, a cuatro días del encuentro, fue designado Andrés Gariano como juez principal. Será acompañado en la terna por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como líneas, Sebastián Martínez como cuarto árbitro, Lucas Novelli en el VAR y Diego Romero como AVAR.
Los polémicos antecedentes arbitrales de Andrés Gariano
Su designación encendió las alarmas entre los hinchas de ambos clubes, no tanto por antecedentes propios, ya que apenas dirigió un solo partido al Xeneize y dos a la Academia, sino por sus polémicos arbitrajes en general. El más reciente se dio el pasado sábado en el choque entre Gimnasia de Mendoza y Riestra, con la expulsión de Ignacio Sabatini y el penal que reclamó el Lobo sobre el final.
Este 2026 también tuvo dos episodios con River. El pasado 12 de septiembre, quedó en la mira por la no expulsión de Mauro Arambarri en el duelo contra Atlético Tucumán y las posteriores declaraciones de Julio Falcioni. En contraparte, el Millonario había protestado contra Gariano un mes antes por el penal que no le cobraron ante Tigre.
Aunque el episodio más bochornoso que protagonizó el juez barilochense se produjo en la última fecha del Clausura 2025, con los dos penales inexistentes que le cobró a Barracas Central en el empate 1-1 con Huracán. El encuentro terminó en un fuerte encontronazo con Frank Darío Kudelka, a quien invitó a pelear y luego denunció en su informe arbitral.
Cómo les fue a Boca y Racing con Gariano
Gariano dirigió una sola vez a Boca: fue en abril de este 2026, en la goleada 4-0 a Defensa y Justicia por la fecha 16 del Apertura. A Racing, por su parte, lo arbitró en dos oportunidades con un triunfo y una caída: la primera fue en la derrota 3-1 contra Central Córdoba por la Liga Profesional 2024; y la segunda fue en esta misma edición de la Copa Argentina, en el 1-0 sobre San Martín de Formosa por los 32avos de final.