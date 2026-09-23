El exótico nuevo club del Papu Gómez, a casi un año de volver a jugar tras su sanción por doping

Tras un discreto paso por el Padova de Italia, Alejandro Gómez dejará el fútbol europeo para jugar en un club de segunda división de una impensada liga.

Alejandro “Papu” Gómez tendrá su primer paso por fuera del fútbol europeo en 17 años al firmar contrato con el Forte Virtus FC, de los Emiratos Árabes Unidos. El club fue fundado hace seis años, con sede en la ciudad de Dubái, y transita la segunda división del fútbol emiratí, categoría que existe desde 2019.

Así, el jugador surgido en Arsenal de Sarandí tendrá, luego de su discreta experiencia por el Padova se Italia, su segundo paso luego de una sanción por doping que lo hizo perderse dos años de competencia y saldrá de Europa por primera vez desde 2009, con su primer paso por Medio Oriente.

El trajín del Papu Gómez tras su sanción por doping El Papu Gómez apenas jugó 9 partidos en el Padova. @PadovaCalcio El Papu Gómez continúa extendiendo su carrera, que se vio fuertemente golpeada con un doping positivo que salió a la luz en octubre de 2023, y firmó en el Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos, un club de novedosa existencia. Su regreso a la actividad se dio en Italia, en noviembre del año pasado, aunque no fue de la mejor manera.

Con pocos partidos en el Padova de la Serie B, el argentino comenzó como suplente y se ganó rápidamente el puesto como titular, incluso siendo el capitán del equipo, hasta que sufrió una lesión en el tobillo que lo obligó a la intervención quirúrgica. Cinco meses después de la operación, y sin haber vuelto a la actividad profesional hasta el momento, el extremo de 38 años rescindirá el contrato que lo unía al elenco italiano y se unirá al Forte Virtus, con un contrato hasta mediados del año próximo.

Además, este será su cuarto club desde la conquista del Mundial de Qatar 2022: el Sevilla de España y el Monza de Italia fueron las instituciones previas a su sanción por dopaje.