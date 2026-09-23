Reconocieron a la mendocina que representará a Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Con apenas 15 años, María Eiras Terranova atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva. La representante del Club Hípico Los Cerros consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde representará a la Argentina en equitación , en la especialidad salto.

Tras conseguir su lugar en la competencia internacional, la joven mendocina fue recibida en la Subsecretaría de Deportes por el subsecretario Federico Chiapetta y el director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar.

Durante el encuentro, las autoridades compartieron con la deportista su historia, el camino recorrido y sus expectativas de cara al nuevo desafío internacional que afrontará en los próximos meses.

María Eiras Terranova obtuvo su lugar tras imponerse en la prueba selectiva Jóvenes Promesas, disputada en Buenos Aires, en la categoría de salto con vallas de 1,30 metros.

Tras conseguir su clasificación en Buenos Aires, María Eiras Terranova recibió la Bandera de los Andes como reconocimiento.

De esta manera, será la representante argentina en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se desarrollarán en Senegal del 31 de octubre al 13 de noviembre.

La clasificación representa un nuevo paso en la carrera deportiva de la joven mendocina, que desarrolla su formación y entrenamiento en Mendoza junto a su familia, sus entrenadores y el Club Hípico Los Cerros.

Recibió la Bandera de los Andes

La joven deportista fue reconocida por su clasificación a la competencia juvenil que se disputará en Senegal entre octubre y noviembre. Gobierno

Como reconocimiento por este logro, durante el encuentro con las autoridades provinciales María recibió la Bandera de los Andes, reconocida oficialmente como Bandera de la Provincia de Mendoza.

El símbolo representa la identidad y pertenencia de la provincia y está vinculado con la gesta sanmartiniana. Fue creada por iniciativa del general José de San Martín para el Ejército de los Andes, bendecida y jurada el 5 de enero de 1817 y reconocida por Mendoza como su bandera provincial desde 1992.

La joven deportista expresó su felicidad por este nuevo desafío y por la posibilidad de llevar los colores de Mendoza y Argentina al máximo nivel juvenil. “Es un orgullo muy grande poder representar a Mendoza y a Argentina. Estoy muy feliz por todo lo que viene y por tener esta oportunidad”, señaló María.

Una joven con experiencia internacional

La mendocina ya cuenta con antecedentes representando al país. En 2025 integró el seleccionado argentino que participó del Sudamericano Juvenil de Equitación en Paraguay, donde el equipo nacional obtuvo la medalla de bronce.

Además, la Federación Ecuestre Internacional registra su participación en competencias internacionales de salto y su representación de Argentina.

Ahora, con 15 años, María Eiras Terranova afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera: competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y representar a Mendoza y al país en la especialidad de salto.