Rival confirmado: Paraguay venció a Chile y enfrentará a Argentina en la final de los Suramericanos

Paraguay se impuso 1-0 de manera agónica con un gol de Milán Freyres en tiempo de descuento. El viernes se disputará el oro ante Argentina.

La Selección argentina Sub-19 se clasificó a la final de los Juegos Suramericanos 2026 al vencer este miércoles a Perú. Y unas horas después, se confirmó que su rival en el duelo por el oro será Paraguay, que superó a Chile en la otra semifinal, disputada también en el Coloso Marcelo Bielsa.

Al igual que el triunfo albiceleste, el de la Albirroja también fue por 1-0 y de manera agónica. En un encuentro muy parejo y cerrado que apuntaba a finalizar en un empate sin goles, apareció Milán Freyres y, tras una serie de rebotes en el área, marcó el tanto de la clasificación en el segundo de los cuatro minutos de adición.

El gol agónico de Milán Freyres para el triunfo de Paraguay ante Chile Comité Olímpico Paraguayo De este modo, el conjunto guaraní sacó su pasaje a la final del próximo viernes 25 de septiembre a las 15 horas. Irá en busca de su tercer oro y el segundo de manera consecutivo, tras haberse llevado la presea mayor en los juegos de Asunción 2022 y, anteriormente, en La Paz 1978.

Será la segunda vez que se enfrenten Argentina y Paraguay en estos Juegos. Ya lo habían hecho una semana atrás en el debut y fue derrota para el equipo de Diego Placente por 2-1, aunque luego lograría recuperarse en los encuentros posteriores.