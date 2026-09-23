La Selección argentina venció a Perú sobre el final y se metió en la final de los Juegos Suramericanos

La Selección argentina de fútbol derrotó 1-0 a Perú en una de las semifinales de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y se aseguró un lugar en la definición por la medalla de oro. El equipo dirigido por Diego Placente tuvo el control del partido durante buena parte del encuentro, aunque recién pudo romper el cero en los últimos minutos.

El seleccionado peruano comenzó con una propuesta de igual a igual y durante los primeros minutos consiguió incomodar al conjunto argentino. Sin embargo, con el correr del partido, Argentina se adueñó de la pelota y comenzó a instalarse cada vez más cerca del área rival.

#Sub19 - #Suramericanos2026 #Argentina 1 Perú 0 ¡Final del partido! La Selección de Diego Placente venció a Perú con gol de Santiago Espíndola y se clasificó a la gran final del próximo viernes. Estadio Marcelo Bielsa pic.twitter.com/X4DJxLOuuy

La primera gran oportunidad llegó a los 13 minutos. Franco Domínguez aprovechó un error del arquero peruano, ingresó al área con el arco prácticamente libre, pero su definición se fue por el primer palo. La ocasión desperdiciada fue un anticipo de lo que sería el desarrollo del encuentro.

A partir de esa jugada, Argentina asumió el protagonismo y empezó a sumar futbolistas en ataque. Perú retrocedió varios metros y concentró sus esfuerzos en cerrar los espacios cerca de su propia área.

El equipo de Placente encontraba dificultades para generar pases filtrados ante la defensa peruana, pero igualmente consiguió fabricar situaciones. Fabrisio Mesías respondió cada vez que fue exigido y sostuvo el empate durante toda la primera mitad.

En el complemento, el desarrollo prácticamente no se modificó. Argentina presionó más arriba, recuperó rápido la pelota y volvió a acercarse al arco peruano, aunque le faltó precisión en los metros finales para transformar el dominio en ventaja.

Espíndola apareció sobre el final

Cuando el partido parecía encaminarse a los penales, apareció Santiago Espíndola para cambiar la historia. A los 44 minutos del segundo tiempo, el volante de River tomó un rebote en la puerta del área chica y sacó un derechazo bajo y potente que superó al arquero peruano.

El gol de Santiago Espíndola en el triunfo de Argentina frente a Perú

La acción nació de un lateral largo que la defensa de Perú no consiguió despejar correctamente. Espíndola aprovechó la pelota suelta y marcó así su primer gol en el torneo, cuando quedaban apenas unos minutos para el cierre.

El tanto terminó de inclinar un partido en el que Argentina había generado las principales ocasiones y le permitió asegurar su clasificación a la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ahora, el conjunto de Placente espera por Paraguay o Chile, que se enfrentarán en la otra semifinal. Allí estará en juego el rival de Argentina para la definición por la medalla de oro.