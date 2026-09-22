Las Leonas golearon 5-0 a Chile a cancha llena y del título mundial pasaron al oro suramericano

¡LAS LEONAS, OTRA VEZ SON CAMPEONAS! El seleccionado femenino goleó 5-0 a Chile en la final y se cuelgan la medalla de oro en los Juegos Suramericanos.Los #SuramericanosSantaFe2026, por el Plan Premium de #DisneyPlus (solo ARG) pic.twitter.com/iyncxOcTGQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2026

Las anteriores preseas doradas alcanzadas por el equipo argentino fueron en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En tanto, en Asunción 2022 cayeron en la final con Chile y se quedaron con la medalla plateada.Las Leonas redondearon un campeonato perfecto y casi sin fisuras desde la fase de grupos hasta la gran final. En la etapa clasificatoria, comenzaron goleando 14 a 0 a Paraguay, 5 a 0 a Uruguay y 5 a 1 a Chile.Luego de eso, en el último partido de grupos, aplastaron 19 a 1 a Perú en uno de los duelos más desparejos del certamen. Así, llegaban al partido final invictas y listas para buscar su cuarta medalla dorada.La alegría para "Las Leonas" se revalida después de lo que fue la obtención del Mundial 2026, ante Países Bajos por penales australianos, el pasado 29 de agosto.