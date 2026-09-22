Las Leonas golearon 5-0 a Chile a cancha llena y del título mundial pasaron al oro suramericano
Las Leonas se consagraron campeonas, conquistaron su cuarta presea dorada y recuperaron el trono perdido en 2022 ante el mismo rival.
La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, le ganó 5 a 0 a Chile y se consagró campeona en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
El combinado albiceleste se impuso con goles de Lara Casas, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Lourdes Pishton (2). De esta manera, obtuvieron una nueva medalla dorada y recuperaron el trono que habían perdido en 2022, justamente ante Chile.
Desde que el hockey sobre césped femenino forma parte de los Juegos Suramericanos, en 2006, las Leonas conquistaron cuatro medallas doradas y una plateada. Cabe destacar que en la edición de Medellín 2010 la disciplina no se disputó.
Las Leonas golearon a Chile y son de oro
Las anteriores preseas doradas alcanzadas por el equipo argentino fueron en Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En tanto, en Asunción 2022 cayeron en la final con Chile y se quedaron con la medalla plateada.
Las Leonas redondearon un campeonato perfecto y casi sin fisuras desde la fase de grupos hasta la gran final. En la etapa clasificatoria, comenzaron goleando 14 a 0 a Paraguay, 5 a 0 a Uruguay y 5 a 1 a Chile.
Luego de eso, en el último partido de grupos, aplastaron 19 a 1 a Perú en uno de los duelos más desparejos del certamen. Así, llegaban al partido final invictas y listas para buscar su cuarta medalla dorada.
La alegría para Las Leonas se revalida después de lo que fue la obtención del Mundial 2026, ante Países Bajos por penales australianos, el pasado 29 de agosto.
Precisamente de ese equipo campeón, hubo siete jugadoras que participaron en los Juegos Suramericanos. Juan Martín López llevó a la arquera Mercedes Artola; a las defensoras Emma Knobl y Milagros Alastra; a la mediocampista Sofía Cairó; y a las delanteras Lara Casas Zoe Díaz y Brisa Bruggesser.
Fuente: NA