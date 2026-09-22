La AFA resolvió el reclamo de Vélez contra Boca por los 6 extranjeros: qué decidió el Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina dio a conocer su resolución tras el reclamo del Fortín por la planilla de Boca y se definió qué equipo enfrentará a Racing en semis.

Se conoció el fallo que definió el futuro de Boca en la Copa Argentina tras el reclamo de Vélez.

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió este martes la protesta presentada por Vélez por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido de octavos de final y rechazó el pedido del conjunto de Liniers. De esta manera, Boca Juniors mantiene su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Racing.

La protesta de Vélez que puso en suspenso la clasificación de Boca La polémica comenzó después del partido que ambos equipos disputaron el 2 de septiembre por los octavos de final, en el que Boca avanzó tras empatar 0-0 y imponerse en la definición por penales. Tres días después, Vélez presentó formalmente una protesta ante el Tribunal de Disciplina y solicitó que se considerara configurada una alineación indebida.

El reclamo del Fortín se centró en que Boca había incluido seis extranjeros en la planilla oficial: Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero. Sin embargo, Romero permaneció en el banco de suplentes y no ingresó, por lo que fueron cinco los extranjeros que tuvieron minutos durante el encuentro. Vélez sostuvo que la infracción se configuraba desde la confección de la planilla y pidió que Boca perdiera el partido.

Boca fue sancionado, pero mantiene su lugar en la Copa Argentina El expediente quedó identificado como 99780 y tuvo distintas instancias durante las últimas semanas. Primero, el Tribunal le dio a Boca cinco días para presentar su descargo y posteriormente postergó la resolución para una sesión especial del 22 de septiembre, que finalmente se dio a conocer este jueves a través del Boletín N° 6950.

Con la resolución conocida este martes, Vélez no consiguió modificar el resultado deportivo y Boca continúa en la competencia. El Xeneize, además, recibió una multa económica por la infracción reglamentaria vinculada con la presencia de seis extranjeros en la planilla. El monto informado es equivalente a mil valores de entrada.