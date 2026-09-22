Por qué no se juega este fin de semana y cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia y Gimnasia

El fútbol argentino se para este fin de semana, pero después de la reunión de AFA de este martes se definió cuándo se reanuda el campeonato.

Este martes hubo reunión de comité ejecutivo en AFA y se tocaron varios temas. Si bien se creó una nueva copa para el 2027, se definió cuándo se vuelve a reanudar el fútbol argentino tras el parate de este fin de semana por fecha FIFA.

En un momento se especuló con que la fecha 11 (a jugarse entre el 2 y 5 de octubre) se suspenda en su totalidad porque la Selección argentina juega en nuestro país y también porque son varios los equipos que tienen jugadores convocados a sus respectivas selecciones. El club más afectado es River Plate, pero Independiente Rivadavia tiene a Alex Arce que se sumó a la Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro.

Los dirigentes de nuestro fútbol decidieron que este fin de semana no se juegue, pero si lo hagan el próximo para no estar sin actividad tres semanas. Lo malo es que los equipos que tienen jugadores citados, no podrán contar con esos futbolistas, lo que representa que tener figuras en los primeros planos internacionales sea una especie de castigo.

Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia de La Plata el viernes 2 de octubre a las 21:30 en el Parque General San Martín. Berti no podrá contar con su máximo goleador y capitán.

Gimnasia y Esgrima visitará a Estudiantes de La Plata el lunes 5 de octubre a las 19 horas en 1 y 57. Se espera que en estas semanas, el Mensana pueda recuperar al 100% a Tomás O'Connor y a Facundo Lencioni.