El desopilante anuncio de Independiente Rivadavia sobre la muleta que le rompieron a Alfredo Berti ante Barracas

Independiente Rivadavia encontró una particular manera de darle vida a la pieza ortopédica que ya no podrá ser usada por el entrenador. De qué se trata.

Independiente Rivadavia metió un triunfazo por la mínima en la cancha de Barracas Central, es más puntero que nunca de la tabla anual y está a seis partidos de dar otro batacazo histórico. Y, como foco secundario, el duelo frente al Guapo tuvo a Alfredo Berti como protagonista involuntario.

El entrenador de la Lepra sufrió hace pocas semanas una fractura de peroné y es por eso que dirige con una bota ortopédica acompañado de unas muletas. Sin embargo, anoche se vio involucrado un blooper: Rodrigo Insúa fue a disputar una pelota con Tomás Bottari sobre la línea de cal y terminaron impactando al Loco.

Berti enseguida dio dos saltos para atrás y llegó a levantar la pierna izquierda, pero el soporte ortopédico no resistió y quedó completamente doblado. Por tal motivo, Independiente Rivadavia decidió ir un paso más allá y encontró una particular manera de darle una segunda vida al objeto que acompañó al técnico durante los últimos dos partidos.

La insólita rotura de muleta que sufrió Alfredo Berti. TNT Sports Los detalles del sorteo de la muleta de Berti y cómo hacer para participar Este martes, la Lepra anunció a través de sus redes sociales que la muleta del DT será sorteada entre los hinchas, que deberán cumplir dos pasos para participar: comentar el posteo publicado en la cuenta oficial de Instagram del club (@csir.oficial) y explicar por qué quieren quedarse con la muleta.

Eso sí, hay una condición indispensable para quedarse con este particular recuerdo: el ganador deberá ser socio del club y tener la cuota al día. Hay tiempo hasta este martes 22 de septiembre a las 16. Después de ese horario, la Lepra dará a conocer al ganador mediante sus canales oficiales. El tiempo corre...