Video: el escalofriante accidente de un exjugador de Inglaterra que no terminó mal de milagro

Un coche compactador de césped pasó por encima a un futbolista con pasado marcado en la Premier League, en una secuencia de terror que se volvió viral.

En el mundo hay personas con mucha suerte, y después viene el caso de Andros Townsend. El mediocampista de 35 años, con pasado en el Tottenham y la Selección de Inglaterra, vivió un momento de terror en Tailandia y zafó de una manera increíble.

El tremendo episodio ocurrió en la previa del partido entre Prachuap y Pattani FC, por la tercera fecha de la liga tailandesa. Townsend estaba junto a sus compañeros realizando la entrada en calor en el Estadio Tinsulanon cuando todo se convirtió en una escena de película.

Un coche compactador de césped circulaba por el campo de juego y, justo en un momento, el futbolista se cruzó por delante en su esfuerzo por controlar la pelota. El conductor intentó frenar, pero no logró hacerlo a tiempo y lo que vino después fue todavía más impactante: el rodillo pasó por encima de la pierna izquierda del experimentado volante.

Impactante video: Andros Townsend fue aplastado por un rodillo y salió ileso El accidente que sufrió Andros Townsend en la liga de Tailandia. Video: @Footballtweet Por la violencia de la secuencia, todo hacía pensar que el desenlace podía ser mucho peor. Sin embargo, Townsend se levantó al instante completamente ileso y nada le impidió que sea parte del encuentro. Claro que el video no tardó en hacerse viral en las redes sociales y recorrió todo el planeta en segundos.