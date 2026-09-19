El Colo Barco, con problemas en Chelsea: por qué su propia hinchada lo abuchea en cada partido

Al igual que como le viene sucediendo desde su debut, Valentín Barco volvió a ser repudiando por su propia hinchada en la derrota de Chelsea ante Brentford.

Tras su destacado paso por el Racing de Estrasburgo, Valentín Barco logró dar una gran salto de calidad al fichar por el Chelsea en el último mercado de pases. Sin embargo, pese a las altas expectativas por su nuevo desafío, su estadía en Londres de momento no está siendo la que hubiera esperado en la previa.

Y no tiene que ver con su desempeño, ya que hasta ahora cuando le tocó jugar tuvo actuaciones correctas en general y hasta llegó a registrar su primer gol y su primera asistencia en el triunfo 6-3 sobre Leeds United por la Copa de la Liga. Pero la hinchada de los Blues aún no le tomó cariño, sino más bien todo lo contrario.

Los hinchas de Chelsea volvieron a abuchear y silbar al Colo Barco ESPN El Colo fue titular este viernes en la derrota 3-0 contra Brentford por la fecha 5 de la Premier League. Pero sin importar el resultado, aún con el marcador 0-0, en cada oportunidad que tocó la pelota, se escuchó un fuerte abucheo y silbatina por parte de su propia afición, lo que genera más impacto considerando que en esta oportunidad fue de visitante.

Esto es algo que al ex Boca le viene pasando desde su debut semanas atrás frente a Luton Town, en el que Chelsea de dio un hostil bienvenida. Pero no es un problema particular que tiene el público del elenco londinense con él, sino que tiene que ver con un sentimiento más bien nacional, que se remonta a la épica semifinal del Mundial 2026 que la Selección argentina le ganó por 2-1 a Inglaterra.