La emoción del DT de Palmeiras al recibir la camiseta que el Flaco López usó en el Mundial 2026

José López le regaló a Abel Ferreira, su entrenador en Palmeiras, la casaca que vistió en la Copa del Mundo y el portugués no pudo ocultar su felicidad.

La de José López fue una de las convocatorias más sorpresivas de la Selección argentina para el Mundial 2026. Tanto es así que él mismo no se enteró que Lionel Scaloni lo había incluido en la lista hasta que se lo mencionaron durante una entrevista luego de un partido que había jugado con Palmeiras.

No fue tan sorprendente por su rendimiento, ya que sus actuaciones en el Verdao fueron (y son) más que destacadas, sino porque no había sumado muchos minutos con la Scaloneta durante el proceso mundialista y fue uno de los últimos en meterse en la nómina. Y esto fue motivo de orgullo no solo para él y su familia, sino también para su club.

Abel Ferreira se emocionó al recibir la camiseta del Mundial del Flaco López @Palmeiras / DSports Así lo dejó en claro Abel Ferreira, su entrenador en el elenco paulista, al recibir la camiseta albiceleste que usó el Flaco durante la Copa del Mundo: "López es trabajo, crecimiento y gratitud...", comenzó a exponer el portugués en un emotivo video que compartió el cuadro verdiblanco en sus redes sociales

A continuación, reveló el trajín que tuvo que pasar el delantero de 25 para recuperar el uniforme a casi dos meses de la finalización del Mundial, para luego proceder a regalársela al DT: "Creo que esta camiseta estaba atrapada en la aduana, y ahora que llegó él decidió dármela a mí".