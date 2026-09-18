Juana Torres sigue destacándose: fue finalista en singles del regional en Neuquén

Juana Torres volvió a ser protagonista de un torneo regional y cerró su participación en Neuquén con una final de singles y una semifinal de dobles. La mendocina compitió en la categoría Sub-14 y volvió a medirse con algunas de las jugadoras que forman parte de la elite nacional de su edad.

En singles, Juana comenzó su recorrido en los cuartos de final frente a Lola Carbonelli Sancho. La tenista mendocina se impuso por 7-5 y 6-4 para avanzar a la siguiente instancia.

En semifinales, Torres enfrentó a Matilda Nogueira y consiguió una victoria contundente por 6-3 y 6-1. Ese resultado le permitió meterse nuevamente en una definición y cerrar un nuevo torneo con una actuación destacada.

La final tuvo como rival a Rosario Jurado, una de las jugadoras más importantes de la categoría. Juana cayó por 6-2 y 6-2, aunque desde su entorno destacaron como positivo el balance general de su participación en el torneo.

La mendocina sigue sumando experiencia en torneos nacionales y regionales y mantiene el puesto 15 del ranking nacional Sub-14.

Jurado fue número uno del ranking nacional tanto en Sub-12 como en Sub-14 y, además, representó a la Selección Argentina Sub-14 en el Sudamericano, donde terminó en el tercer puesto. Para Juana , el partido significó también la posibilidad de medirse con una rival que ya cuenta con experiencia internacional.

En dobles, Torres llegó hasta las semifinales junto a Renata Silvera. Allí enfrentaron a la dupla integrada por Rosario Jurado y Lola Carbonelli Sancho, que se impuso por 6-1 y 7-5.

La joven tenista de Mendoza disputó la final de singles y las semifinales de dobles en un Regional que reunió a jugadoras de distintas provincias. Gentileza

Un calendario cargado para Juana

El Regional de Neuquén forma parte de una temporada en la que Juana está compitiendo principalmente en Sub-14. Según explicó su papá, Adrián Torres, la mendocina disputará en esta categoría los regionales y nacionales que quedan durante el año, mientras que los torneos Sub-16 estarán reservados para los abiertos.

Además de los torneos, la agenda de Juana incluye competencias por equipos y nuevas instancias de preparación. Este fin de semana está previsto que participe en interclubes y también comenzará los entrenamientos de la preselección para los Binacionales.

Tras haber llegado a la final en Neuquén, la mendocina mantiene el puesto 15 del ranking nacional.

El deporte como espacio de crecimiento

Juana Torres, una de las jóvenes promesas del tenis mendocino, continúa sumando experiencia en torneos nacionales y cuenta con el acompañamiento de MDZ como sponsor oficial. Gnetileza

Cada torneo representa para Juana una nueva oportunidad para sumar partidos, enfrentarse a jugadoras de otras provincias y conocer el nivel que existe dentro de su categoría. Ese recorrido también le permite acumular experiencia mientras continúa su formación dentro del tenis competitivo.

En el deporte juvenil, los resultados forman parte de un proceso que también incluye entrenamiento, constancia y adaptación a diferentes rivales y escenarios. Para los jóvenes que buscan avanzar en el alto rendimiento, los regionales y nacionales funcionan como espacios donde pueden medir su evolución durante el año.

En ese camino, MDZ acompaña a Juana Torres como sponsor oficial a través de su programa de sponsoreo deportivo. La iniciativa busca dar visibilidad a jóvenes atletas y acompañar sus procesos deportivos, poniendo el foco en el esfuerzo y la continuidad que requiere una carrera competitiva.

Juana, mientras tanto, continúa sumando experiencia y nuevos desafíos. Después de su paso por Neuquén, la mendocina ya tiene la mira puesta en el Nacional de Salta, que comenzará el 28 de septiembre, mientras mantiene una agenda que combina torneos, entrenamientos y nuevas oportunidades para seguir creciendo dentro del tenis argentino.