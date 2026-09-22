El fútbol brasileño tomó una fuerte medida que perjudicará a los jugadores argentinos

Con el aval de la amplia mayoría de los clubes del Brasileirao, la CBF aprobó un reforma que cambiará gradualmente el armado de los equipos brasileños.

El Brasileirao logró establecerse en los últimos como la liga más fuerte del continente, desplazando y por mucho a la argentina, con un dominio abrumador en las competencias internacionales. Esto se debe en parte a la buena organización del torneo y, sobre todo, a su fuerte economía, que le permite fichar a los mejores jugadores de los países vecinos.

Y al mismo ritmo que el campeonato es cada vez más fuerte, la Selección de Brasil cada vez está más devaluada, le cuesta competir en los Mundiales y cada vez surgen menos figuras de renombre (para los parámetros históricos del fútbol brasileño). En ese sentido, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tomó una fuerte decisión para revertir esta situación.

El Brasileirao pondrá límites más estrictos en el cupo de extranjeros El Flaco López, figura de Palmeiras y el único jugador del Brasileirao que fue al Mundial 2026 con la Selección argentina. @Palmeiras En una reunión realizada este lunes en Río de Janeiro y en la que participaron todos los clubes de la Serie A y la Serie B (primera y segunda categoría nacionales), se votó por amplia mayoría reducir gradualmente, año a año, los límites de futbolistas extranjeros que pueden usar los equipos. Actualmente el cupo está fijado en 9 futbolistas foráneos por partido, y la idea es bajarlos a 8 en 2027, 7 en 2028, 6 en 2029 y parar en 5 en 2030, regresando así al tope que regía hasta 2022. Solo Flamengo y Bahía votaron en contra.

La intención es darle más lugar a los jugadores brasileños menores de 23 años, para que tengan más protagonismo en la liga y ayudar así a su desarrollo, potenciar los talentos jóvenes y que no se vayan todos a Europa. En simultáneo con la reducción del cupo extranjero, se exigirá a los clubes que aumenten la cantidad de sub-23 en sus planteles.