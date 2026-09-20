Encuesta en Brasil: a 14 días de las elecciones, así está la pelea entre Lula y Flávio Bolsonaro

Apenas 14 días separan a Brasil de una elección presidencial que llega con diferencias cada vez más estrechas. La última encuesta de Datafolha y otros relevamientos publicados durante septiembre muestran a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro concentrando buena parte de las preferencias, aunque la distancia entre ambos cambia según el instituto.

Los brasileños acudirán a las urnas el próximo 4 de octubre para la primera vuelta. En caso de que ningún candidato alcance la mayoría necesaria, el segundo turno se realizará el 25 de octubre, según el calendario oficial del Tribunal Superior Electoral de Brasil.

Uno de los relevamientos más recientes es el de Datafolha, divulgado el 17 de septiembre. La encuesta coloca a Lula con 39% de intención de voto en primera vuelta y a Flávio Bolsonaro con 36%. Augusto Cury aparece después con 6%, Ronaldo Caiado con 4%, Renan Santos con 3% y Romeu Zema con 2%. El trabajo entrevistó a 2.002 electores y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El dato que más refleja lo ajustada que se encuentra la carrera aparece al proyectar una segunda vuelta. Datafolha registra 46% para Lula y 44% para Flávio Bolsonaro, una diferencia que se encuentra dentro del margen de error y que el propio instituto considera un empate técnico .

La encuesta de AtlasIntel/Bloomberg dibuja un escenario parecido, aunque con números diferentes. En primera vuelta registra 44,1% para Lula y 41,7% para Flávio Bolsonaro. En un eventual enfrentamiento directo, el orden se invierte: Flávio llega al 47,2% y Lula al 46,8%, también dentro de un escenario de empate técnico.

Quaest también muestra una competencia estrecha. Su medición del 14 de septiembre coloca a Lula con 36% y a Flávio con 31% en primera vuelta. Para un eventual balotaje, Flávio alcanza 42% y Lula 40%, diferencia que permanece dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

BTG/Nexus vuelve a cambiar el orden en la simulación de segunda vuelta: registra 47% para Lula y 46% para Flávio Bolsonaro. En primera vuelta, la encuesta ubica al actual presidente con 42% y al candidato del PL con 37%. CNT/MDA, en cambio, presenta una distancia mayor: 40,6% para Lula frente a 30,4% de Flávio en primera vuelta y 47,3% contra 40% en un eventual balotaje.

Una forma de observar el conjunto es el agregador de encuestas de UOL. Tras incorporar los últimos estudios, calcula 38,8% para Lula y 34,2% para Flávio Bolsonaro en primera vuelta. Para un eventual segundo turno, la diferencia prácticamente desaparece: 44,8% contra 44,2%, respectivamente. Se trata de una combinación estadística de distintos relevamientos y no de una encuesta individual.

Con dos semanas de campaña por delante, las mediciones coinciden en mostrar a Lula numéricamente por delante en la primera vuelta en varios de los principales estudios, mientras que las simulaciones de balotaje presentan diferencias mucho menores y, en numerosos casos, dentro del margen de error. Además, Palver tiene prevista para este domingo 20 de septiembre una nueva encuesta, realizada sobre 5.000 electores, que volverá a actualizar la fotografía de la carrera presidencial.