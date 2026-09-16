En el podio nacional con mejor imagen: quién es la legisladora mendocina que lo ocupa

La legisladora mendocina quedó tercera a nivel nacional en la medición correspondiente a agosto de 2026, elaborada por CB Global Data.

Juri registró un diferencial de imagen de -1,6%, ubicándose detrás de la senadora de Jujuy Carolina Moisés, que quedó primera con -0,2%, y de Sonia Rojas Decut, de Misiones, segunda con -0,6%.

El dato adquiere relevancia para Mendoza porque Juri vuelve a aparecer en el podio de una medición que toma a los 72 senadores nacionales, independientemente de la provincia que representan.

El ranking se construye a partir del diferencial entre imagen positiva e imagen negativ a. Por eso, el tercer lugar de Juri no significa que tenga una imagen positiva mayoritaria, sino que su diferencia entre opiniones positivas y negativas se encuentra entre las tres mejores del relevamiento.

De hecho, los tres primeros puestos tienen diferencial negativo: -0,2% para Moisés, -0,6% para Rojas Decut y -1,6% para Juri.

La metodología también contempla el nivel de conocimiento que existe sobre cada legislador. En ese punto aparecen diferencias importantes entre los integrantes del Senado.

La propia consultora advierte que los senadores son medidos a nivel nacional y ordenados por diferencial de imagen, sin que el nivel de conocimiento sea utilizado para modificar ese orden.

Mariana Juri, otra vez entre las primeras

La posición alcanzada por Juri en agosto también se destaca porque la mendocina ya había aparecido anteriormente en la parte alta de este tipo de mediciones.

Ahora, con el nuevo relevamiento, quedó en el tercer lugar nacional, consolidando su presencia entre los primeros puestos del ranking.El resultado la coloca además como la senadora mendocina que aparece más arriba en la clasificación de agosto.

Mariana Juri y Patricia Bullrich juntas en el Senado. Prensa

El ranking completo y los extremos

Detrás del podio aparecen otros nombres con diferenciales relativamente cercanos. Entre ellos se encuentran Francisco Paoltroni, María Florencia López y Luis Juez.

En el otro extremo de la tabla se encuentran tres dirigentes con los diferenciales más negativos de agosto: Alicia Kirchner, de Santa Cruz, con -30,4%; Juliana Di Tullio, de Buenos Aires, con -29%; y Jorge Capitanich, de Chaco, con -28,1%.

El ranking también muestra una diferencia importante en el nivel de conocimiento. La senadora Sonia Rojas Decut, que quedó segunda, registra 88,8% de respuestas NS/NC, el porcentaje más alto de desconocimiento entre los senadores relevados.

Otro dato señalado por CB Global Data es la evolución respecto de la medición anterior. El senador que más mejoró su diferencial fue Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, con una suba de 8,3 puntos porcentuales. En sentido contrario, Patricia Bullrich registró una caída de 5,3 puntos.

El dato político para Mendoza

Para Juri, el resultado representa un nuevo dato de posicionamiento nacional. La senadora mendocina no solamente aparece dentro del grupo superior de la medición, sino que en agosto llegó al tercer lugar entre todos los integrantes de la Cámara Alta.

El dato debe leerse, de todos modos, dentro de los límites de la metodología: se trata de una medición de imagen realizada sobre el conjunto de la población relevada a nivel nacional y el orden surge exclusivamente del diferencial entre imagen positiva y negativa.

Así, el dato concreto que deja la encuesta para Mendoza es simple: Mariana Juri volvió a quedar entre los tres senadoras nacionales con mejor diferencial de imagen del país y ocupó el tercer puesto en agosto.