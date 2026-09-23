¿Sigue Scaloni? El motivo por el que en la AFA son optimistas con la renovación del DT

Pese a que todavía no hay nada confirmado, desde la AFA se mostraron optimistas en la renovación de Lionel Scaloni con la Selección argentina.

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina comienza a tomar forma. Si bien el entrenador todavía no dio una respuesta definitiva sobre su futuro, desde la AFA mantienen una mirada positiva respecto de las negociaciones y ya avanzaron formalmente con una propuesta para extender el vínculo del DT, cuyo contrato actual finaliza en diciembre.

Según informó Gastón Edul, la AFA le ofreció a Scaloni un nuevo contrato hasta 2028, con la Copa América de ese año como principal objetivo, y con la posibilidad de extenderlo durante dos temporadas más para llegar al Mundial de 2030. La propuesta representa la intención de la dirigencia de darle continuidad al proyecto que comenzó en 2018 y que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, el Mundial de Qatar y la Finalissima, además de alcanzar la final de la última Copa del Mundo.

El motivo por el cual en la AFA son optimistas con la renovación de Scaloni Sin embargo, el punto que más ilusiona en la AFA no pasa únicamente por la propuesta realizada, sino por cómo se desarrolla la negociación. El entrenador todavía no respondió de manera definitiva, pero su representación ya se encuentra trabajando con la dirigencia para avanzar en los detalles del nuevo vínculo. Para la conducción del fútbol argentino, que el entorno del técnico participe activamente de las conversaciones es considerado un indicio positivo de cara a una posible continuidad.

La continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina está encaminada. @Argentina La situación se produce después de que Scaloni dejara abierta la puerta a su salida tras el Mundial 2026. El entrenador había evitado confirmar qué decisión tomaría una vez finalizado su actual contrato, aunque en sus últimas declaraciones también mostró predisposición para afrontar el desafío de construir una nueva Selección. Con Lionel Messi cerrando su etapa internacional y varios referentes dejando paso a una nueva generación, el técnico tiene por delante un proceso de renovación que podría encabezar si finalmente acepta la propuesta.