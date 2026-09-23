El Dibu Martínez se reencontrará con sus compañeros para los amistosos de la Selección y antes de partir tuvo un gesto muy especial con Santiago y Ava.

El Dibu Martínez les dejó unos hermosos dibujos a sus hijos antes de viajar al país.

Dibu Martínez ya está en la Argentina para sumarse a la concentración de la Selección, pero antes de emprender el viaje tuvo un gesto que trascendió lo futbolístico. El arquero aprovechó los últimos momentos junto a sus hijos, Santiago y Ava, para dejarles dos dibujos hechos a mano que rápidamente se convirtieron en un recuerdo muy especial para los pequeños.

Fue Mandinha Martínez, esposa del arquero, quien compartió las producciones a través de sus historias de Instagram. La empresaria mostró los trabajos y acompañó las imágenes con un tierno mensaje dedicado al futbolista: “Mejor papi del mundo. Te extrañamos”. En uno de los dibujos, dedicado a Ava, Dibu representó a toda la familia tomada de la mano y rodeada de corazones, además de sumar fotografías junto a su hija y una pancarta con la frase “Papi fue a Argentina”. En el centro también escribió: “Te amo Ava”.

Dibu representó a toda la familia tomada de la mano y rodeada de corazones. IG @mandinha_martinez_ El enternecedor dibujo que Dibu Martínez le dejó a su hijo antes de viajar a jugar con la Selección argentina Para Santiago, en cambio, el arquero eligió una escena mucho más futbolera. El dibujo muestra una cancha en la que Lionel Messi le da un pase al pequeño, que termina convirtiendo un gol. Dibu aparece debajo de los tres palos observando la jugada, mientras Mandinha y Ava siguen la acción desde un costado. “Papi fue a jugar con Messi” y “Te amo Santi” fueron los mensajes que completaron la particular ilustración.

El dibujo muestra una cancha en la que Lionel Messi le da un pase al pequeño, que termina convirtiendo un gol. IG @mandinha_martinez_ El gesto refleja la manera en la que Martínez buscó mantenerse cerca de sus hijos pese a la distancia que genera su profesión. Mientras se prepara para afrontar nuevos compromisos con la Selección argentina, el arquero dejó en su casa un recuerdo hecho especialmente para Santiago y Ava, una forma de acompañarlos durante los días en los que estará concentrado junto al plantel argentino.