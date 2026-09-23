El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no se eliminó a Boca de la Copa Argentina con una polémica analogía
El presidente del Tribunal de Disciplina detalló los fundamentos del fallo por los seis extranjeros en la planilla y su analogía generó repercusión en redes.
Boca continúa en la Copa Argentina y Vélez no pudo conseguir en los escritorios la clasificación que había reclamado. El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó la protesta del Fortín por la presencia de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final y entendió que la infracción cometida por el Xeneize fue de carácter administrativo.
El límite establecido por el convenio colectivo es de cinco futbolistas extranjeros y Boca incluyó a Ángel Romero como el sexto integrante de la planilla. Sin embargo, el paraguayo no ingresó al campo de juego durante el encuentro, por lo que el Tribunal entendió que no se configuró una alineación indebida que pudiera derivar en la pérdida del partido. La sanción para el club fue económica y el 0-0, posteriormente definido por penales, quedó firme.
El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no se eliminó a Boca de la Copa Argentina
Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, explicó los fundamentos de la resolución en diálogo con Olé: “El convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA”, sostuvo.
Para el dirigente, la clave está en analizar las distintas normas de manera conjunta y no tomar artículos de forma aislada: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, explicó. Además, remarcó que la situación habría sido diferente si Romero hubiese participado del encuentro.
“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, señaló Mitjans. El otro aspecto determinante para el Tribunal fue la proporcionalidad de la pena, ya que consideró excesivo eliminar a Boca de la Copa Argentina por una irregularidad administrativa.
La polémica analogía que utilizó Mitjans para explicar el fallo
“¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica”, sostuvo el presidente del organismo, quien también aclaró que desde que asumió el cargo no participa de las votaciones. Para graficar su postura, utilizó una particular analogía: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.
La comparación apuntaba a explicar la diferencia entre una infracción y el castigo que podría recibir un club, pero una palabra en particular generó repercusión en las redes sociales. El término “robo” tiene una fuerte presencia en el fútbol cuando se acusa a un equipo de haber conseguido un resultado beneficiado por un error arbitral, por lo que la frase de Mitjans rápidamente fue asociada con ese contexto. Así, la explicación del fallo terminó sumando una nueva polémica alrededor de la eliminación de Vélez y la continuidad de Boca en la Copa Argentina.