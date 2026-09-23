El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no se eliminó a Boca de la Copa Argentina con una polémica analogía

El presidente del Tribunal de Disciplina detalló los fundamentos del fallo por los seis extranjeros en la planilla y su analogía generó repercusión en redes.

Boca continúa en la Copa Argentina y Vélez no pudo conseguir en los escritorios la clasificación que había reclamado. El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó la protesta del Fortín por la presencia de seis extranjeros en la planilla del partido de octavos de final y entendió que la infracción cometida por el Xeneize fue de carácter administrativo.

El límite establecido por el convenio colectivo es de cinco futbolistas extranjeros y Boca incluyó a Ángel Romero como el sexto integrante de la planilla. Sin embargo, el paraguayo no ingresó al campo de juego durante el encuentro, por lo que el Tribunal entendió que no se configuró una alineación indebida que pudiera derivar en la pérdida del partido. La sanción para el club fue económica y el 0-0, posteriormente definido por penales, quedó firme.

El presidente del Tribunal de Disciplina explicó por qué no se eliminó a Boca de la Copa Argentina Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, explicó los fundamentos de la resolución en diálogo con Olé: “El convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA”, sostuvo.

Fernando Mitjans, el presidente del Tribunal de Disciplina, explicó por qué no se eliminó a Boca de la Copa Argentina. Archivo Para el dirigente, la clave está en analizar las distintas normas de manera conjunta y no tomar artículos de forma aislada: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, explicó. Además, remarcó que la situación habría sido diferente si Romero hubiese participado del encuentro.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, señaló Mitjans. El otro aspecto determinante para el Tribunal fue la proporcionalidad de la pena, ya que consideró excesivo eliminar a Boca de la Copa Argentina por una irregularidad administrativa.