Cuánto deberá pagar Boca por el error de los 6 extranjeros y por qué la AFA no lo eliminó de la Copa Argentina

Boca recibió una sanción económica por el polémico partido ante Vélez , pero mantendrá su lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina . El Tribunal de Disciplina de la AFA acreditó que el Xeneize incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial cuando el límite era de cinco, aunque consideró que la situación no configuró una alineación indebida que justificara modificar el resultado deportivo.

La multa establecida es de 1.000 valores de entrada, una cifra que ronda los 50 millones de pesos, equivalentes a unos 33.000 dólares, según el valor informado tras la resolución.

La discusión comenzó después del partido del 2 de septiembre, cuando Boca eliminó a Vélez por penales tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena había incluido en la planilla a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero , seis futbolistas extranjeros. El problema estaba en que la normativa establece un máximo de cinco para suscribir la planilla de un partido oficial.

El detalle que terminó siendo determinante para el Tribunal fue que Ángel Romero no ingresó al campo de juego. Los otros cinco sí tuvieron participación: Montero, Lozano y Villa fueron titulares, mientras que Palacios y Valencia ingresaron durante el partido. Vélez sostuvo que la infracción estaba consumada desde el momento en que los seis fueron incluidos en la planilla y pidió que se modificara el resultado de la serie.

El Tribunal hizo una distinción central entre la infracción administrativa y la alineación indebida. En su resolución estableció que Boca efectivamente cometió una infracción relacionada con la confección, presentación y suscripción de la planilla, pero entendió que no se configuró la alineación indebida prevista por el Código Disciplinario porque no quedó acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero que no estuviera habilitado para jugar.

Ese punto fue determinante. Vélez había pedido que se aplicara el artículo 18 del Código Disciplinario y que se considerara perdido el encuentro por Boca. El Tribunal rechazó ese planteo y también desestimó el pedido de registrar un 3-0 para el Fortín. Por el contrario, resolvió mantener el resultado obtenido en el campo de juego y la clasificación de Boca a los cuartos de final.

A cuánto dinero equivalen las 1000 entradas que deberá pagar Boca

La AFA sí consideró que Boca debía ser sancionado por el incumplimiento reglamentario. El punto octavo de la resolución establece una multa equivalente a 1.000 valores de entrada, aplicada por la infracción acreditada y en función de las facultades disciplinarias previstas por el Código.

La cifra informada después del fallo ronda los 50 millones de pesos, unos 33.000 dólares. Es decir, Boca no pierde el partido ni la clasificación, pero deberá afrontar una importante sanción económica por el error cometido al momento de confeccionar la planilla. El Tribunal, de esta manera, separó las consecuencias deportivas de las administrativas: reconoció el incumplimiento, pero no consideró que hubiera existido una ventaja deportiva que justificara alterar el resultado.