La fuerte decisión de Vélez tras el fallo que mantuvo la clasificación de Boca a cuartos de final

Tras el fallo que mantuvo al Xeneize en el torneo, desde Vélez tomarán una fuerte medida y recurrirán al TAS para que se aplique.

El brutal reclamo que hará Vélez tras el fallo del Tribunal de Disciplina que mantuvo a Boca en la Copa Argentina.

Vélez Sarsfield no piensa quedarse de brazos cruzados después del fallo que le permitió a Boca continuar en la Copa Argentina. Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín y candidato oficialista para las elecciones de fin de año, confirmó que el club apelará este mismo miércoles la resolución del Tribunal de Disciplina y buscará que la competencia quede suspendida hasta que exista una decisión definitiva.

El dirigente explicó que la intención de Vélez es recurrir a todas las instancias deportivas disponibles: “Vamos a ir al Tribunal de alzada y de ser necesario al TAS, descartamos cualquier recurso a la Justicia ordinaria”, aseguró en diálogo con Olé. Y agregó: “Yo como dirigente quiero que se suspenda la Copa Argentina hasta que haya un fallo final. No me preocupa el partido de Boca, hablo como dirigente de Vélez”, sostuvo.

El vicepresidente de Vélez aseguró que quiere "suspender" la Copa Argentina Pugliese también apuntó contra la sanción económica que recibió Boca por la inclusión de seis extranjeros en la planilla: “Lo de la multa a Boca, 1000 entradas generales, es irrisorio, no se ajustaron al reglamento, tendrían que haber perdido el partido por la ventaja deportiva”, afirmó. Para el dirigente, Ángel Romero debía ser tenido en cuenta en la infracción pese a no haber ingresado: “Forman parte del plantel, lo podrían haber amonestado o expulsado, podrían haber sido sancionados. Si el técnico no los puso fue por contingencia, la posibilidad existió”.

Tras el fallo del Tribunal de Disciplina, Nelson Pugliese, vicepresidente de Vélez, aseguró que el club pedirá que se "suspenda" la Copa Argentina. @VélezSarsfield En ese sentido, Pugliese insistió en que la irregularidad tuvo una incidencia concreta porque los seis extranjeros estaban disponibles para el entrenador: “Mirá los penales, estaban en el campo de juego”, remarcó. Además, rechazó de plano los argumentos utilizados por el Tribunal de Disciplina para sostener la clasificación de Boca: “Los argumentos que publicó el Tribunal son inválidos y no se ajustan al reglamento, la sanción económica me tiene sin cuidado”.