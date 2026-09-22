Tras el regreso de River al Comité Ejecutivo, Di Carlo volvió a cruzar a Chiqui Tapia y dejó una frase picante

El presidente de River destacó la necesidad de impulsar cambios en el fútbol argentino y explicó cómo será el diálogo con la conducción de Claudio Tapia.

El presidente de River Stefano Di Carlo volvió a marcar la postura del Millonario ante la gestión de Tapia en la AFA.

River Plate volvió este martes al Comité Ejecutivo de la AFA después de seis meses de ausencia y lo hizo con un documento que plantea cambios en distintos aspectos del fútbol argentino. Horas después de la reunión, Stefano Di Carlo ratificó la postura del club y volvió a cuestionar el funcionamiento de la entidad que conduce Claudio Tapia. "La AFA es de los clubes, no de una sola persona", expresó el presidente del Millonario durante la cena anual solidaria de la Fundación River.

River regresó al Comité Ejecutivo con seis propuestas Di Carlo post vuelta de River al Comité Ejecutivo Diario Olé La dirigencia de River había decidido dejar de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo al considerar que no existían "garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones". El regreso, sin embargo, no significó un cambio en sus reclamos: el club presentó un documento con seis propuestas relacionadas con el formato de los torneos, el arbitraje, la transparencia, la generación y distribución de ingresos y los derechos de televisión.

Después del encuentro, Di Carlo explicó que la intención de River es sostener la discusión dentro de los organismos de la AFA. "River trabaja y es enfático hace mucho tiempo para ordenar muchas cuestiones y lograr que la competencia sea mejor. Vamos a seguir planteando hasta el cansancio esta cuestión. Hay que generar los espacios y las oportunidades para que se pueda conversar sobre las cosas que hay que cambiar y corregir. Es tan simple como eso", sostuvo el presidente.