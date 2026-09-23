Malas noticias para Scaloni: dos convocados para los tres amistosos de Argentina son baja por lesión

La Selección argentina anunció que dos jugadores que había citado Lionel Scaloni fueron desafectados por distintas molestias. Quiénes son y los detalles.

Mientras van llegando al Predio de Ezeiza los últimos jugadores convocados para una fecha FIFA especial, marcada por el partido despedida de Lionel Messi el próximo 6 de octubre, Lionel Scaloni ya sabe de antemano que debe tachar dos nombres por lesión: Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de la Selección argentina.

Almada y Foyth, de baja para los amistosos de la Selección: qué tiene cada uno La baja que no sorprende es la del enganche de River, que el sábado sintió un pinchazo en la derrota ante Huracán y debió salir reemplazado a los cinco minutos del partido. Los estudios indicaron que arrastra un desgarro en el cuádriceps izquierdo y tendrá una recuperación mínima de 21 días. Por tal motivo, no será parte de los amistosos ante Bolivia (debía cumplir una fecha de suspensión), Burkina Faso y Benín.

La situación de Foyth es un tanto similar a la de Almada, pero mucho más preocupante. El defensor de 28 años, que venía de perderse el Mundial 2026 por una rotura del tendón de Aquiles, regresó a las canchas para el inicio de la temporada, pero desde fines de agostos viene sufriendo distintos problemas musculares y llegaba con muy poca continuidad dado a que se entrenaba de manera diferenciada en el Villarreal.

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — Selección Argentina (@Argentina) September 23, 2026 Al menos por el momento, se desconoce si Scaloni tiene pensado sumar a alguien más a la convocatoria para reemplazar a ambos futbolistas. No obstante, el plantel albicelese es bastante amplio y no sería una locura que el DT opte por quedarse con los que ya citó y no llame a nadie más.