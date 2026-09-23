Cuándo corre Colapinto en el GP de Azerbaiyán: cronograma completo de horarios y cómo ver en vivo

Después de su gran actuación en el Madring, Franco Colapinto vuelve a pista para afrontar el GP de Azerbaiyán, un circuito más que especial para él.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este jueves en la Fórmula 1 cuando se ponga en marcha el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato. Este GP se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Bakú, que cuenta con 20 curvas y una extensión de 6,003 kilómetros.

La actividad en esta nueva fecha del campeonato iniciará este jueves con las primeras dos prácticas libres. La primera de ella está programada para las 5:30 de la mañana, mientras que la segunda será solo unas horas después, a las 9.

Colapinto se prepara para disputar el Gran Premio de Azerbaiyán. Instagram @alpinef1team Al día siguiente, el viernes, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9. Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán está programada para el sábado a las 8 de la mañana.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la carrera será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán.

Así llega la Fórmula 1 y Colapinto a Bakú Colapinto llega a este Gran Premio en un muy buen momento, ya que, viene de tener una grandísima actuación en España para finalizar séptimo, sumar unos valiosos seis puntos y así llegar a los 27 en el campeonato, donde ocupa el duodécimo lugar.