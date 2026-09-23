La fuerte denuncia de Pierre Gasly sobre su cruce y polémica con Colapinto en el GP de España

Pierre Gasly habló sobre la controversia por lo sucedido con su compañero de equipo en el Madring y lanzó una fuerte denuncia por amenazas.

La polémica entre Pierre Gasly y Franco Colapinto durante el final del Gran Premio de España quedó bajo análisis dentro de Alpine y, según ambos pilotos, ya es un capítulo cerrado. El episodio se produjo cuando el argentino alcanzó a su compañero en los últimos giros, mientras el francés transitaba con neumáticos desgastados y todavía tenía pendiente una parada. La situación generó preocupación porque Oscar Piastri venía recortando distancia y quedó en posición de presionar al piloto argentino.

Desde el muro le avisaron al francés que Colapinto se aproximaba, pero el francés mantuvo su lugar y el argentino reclamó por radio que se produjera un intercambio. Finalmente, Gasly ingresó a boxes al completar esa vuelta y el argentino consiguió terminar séptimo, por delante de Piastri. En Bakú, el francés buscó bajarle el tono a la discusión y aseguró que nunca recibió una instrucción específica para ceder la posición. “Obviamente lo hablamos con el equipo. No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal. Todo se habló con el equipo y está todo claro”, explicó ante Motorsport.

Video: la decisión de Gasly que pudo costarle caro a Colapinto en Madrid Gasly no dejó pasar a Colapinto y Piastri se le vino encima El propio Colapinto coincidió con su compañero y destacó el trabajo realizado posteriormente por Alpine para analizar la situación: “Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”, sostuvo. El argentino, además, explicó el riesgo que existió durante aquel momento de la carrera: “Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas”. Según detalló, junto a Gasly, Flavio Briatore y Steve Nielsen revisaron lo sucedido para encontrar una mejor manera de actuar ante una situación similar.

Gasly denunció amenazas a su familia tras la polémica con Colapinto en Madrid Pero Gasly también contó una consecuencia inesperada de aquella polémica. El francés aseguró que, después de la carrera, comenzó a recibir una ola de ataques en redes sociales que incluso alcanzaron a personas de su círculo íntimo: “Hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia”, manifestó. El piloto de Alpine reconoció que está acostumbrado a la exposición propia de la Fórmula 1, pero marcó una diferencia cuando las agresiones dejan de apuntar al deportista y se trasladan hacia sus seres queridos.

En ese sentido, Gasly pidió que se encuentre una forma de frenar este tipo de comportamientos dentro del ambiente de la Máxima: “No creo que eso deba ser así. Las cosas no eran de esa manera en el pasado y creo que, como deporte, simplemente tenemos que encontrar una manera de convertirlo en un lugar más saludable”, sostuvo.