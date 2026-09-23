¿Y Maia Reficco? Franco Colapinto y un gesto con una famosa argentina que despertó rumores

Franco Colapinto fue noticia luego de que se viralizara el gesto que tuvo con una joven modelo mediante la red social Instagram.

Franco Colapinto se encuentra pasando un presente positivo en la Fórmula 1 con la escudería Alpine y se prepara para competir este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras esto sucede, en las últimas horas su nombre se hizo viral debido a un gesto que tuvo con con una famosa argentina.

Recordemos que el piloto blanqueó meses atrás el romance con la actriz Maia Reficco, de quien se separó. Luego del rumor sobre su reconciliación, se viralizó en la red social X (antes Twitter) el gesto que tuvo con Sofía Solá, hija de Maru Botana quien se dedica al modelaje desde hace tiempo.

El gesto de Franco Colapinto en las publicaciones de la hija de Maru Botana Uno de los posteos de Sofía a los que Franco Colapinto le dio like. Instagram: @soffiasolaa. Sofía tiene más de 60.000 seguidores en su cuenta de Instagram y además se siguen mutuamente con Franco Colapinto. En los últimos posteos que realizó hace pocos días se puede ver el "like" del piloto de Fórmula 1 y uno de los usuarios no tardó en notarlo.

El like de Sofía al comentario de un usuario que hablaba el gesto de Franco Colapinto en su publicación. Instagram: @soffiasolaa. "Bien ahí Franquito poniendo like! Dale tiburón, vamos el 43", comentó el seguidor. Lo que más llamó la atención es que la propia Sofía likeó este comentario y esto deja en claro que está al tanto de la interacción que tuvo el argentino en sus publicaciones.

Quién es y a qué se dedica Sofía Solá, la hija de Maru Botana Sofía Solá es la hija de Maru Botana y el empresario Bernardo Solá. Con tan solo 21 años decidió armar las valijas e instalarse en Barcelona, España, para tomar desafíos laborales en cuanto al modelaje, que es a lo que ella se dedica desde hace un tiempo.