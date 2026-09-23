Colapinto habló sobre los ataques que sufrió su compañero post GP de España y marcó una postura clara sobre el límite que debería existir en las redes.

Franco Colapinto decidió salir en defensa de Pierre Gasly luego de los fuertes mensajes que recibió el francés tras el Gran Premio de España de Fórmula 1. El piloto argentino se refirió a las amenazas que alcanzaron incluso al entorno de su compañero y dejó en claro que la situación también lo afecta directamente, no solo por formar parte de la misma escudería, sino por la relación que construyeron dentro de Alpine.

La contundente reflexión de Colapinto sobre las amenazas que recibió Gasly post GP de España “No es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, y somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, expresó Colapinto al ser consultado sobre los ataques. De esta manera, el argentino buscó poner el foco en una problemática que excede ampliamente lo sucedido dentro de la pista y que terminó involucrando a una persona con la que comparte trabajo durante toda la temporada.

Colapinto también reconoció que las redes sociales se transformaron en un escenario habitual para este tipo de situaciones dentro de la Fórmula 1 y de otros deportes. Sin embargo, remarcó que la frecuencia con la que ocurren no debería hacer que se naturalicen: “Pasa mucho con los aficionados en Fórmula 1, en cualquier deporte. Hoy en día es algo muy habitual. Lamentablemente, no debería ser algo habitual”, sostuvo el argentino.

Colapinto defendió a Gasly y dejó una contundente reflexión tras las amenazas que recibió post GP de España. www.francolapinto.com Las declaraciones del piloto de Alpine se produjeron después de un fin de semana particular para la escudería. En el Gran Premio de España, disputado en Madrid, Colapinto consiguió finalizar en el séptimo puesto, mientras que Gasly quedó en el centro de la polémica por una situación protagonizada durante las últimas vueltas de la competencia. El episodio generó críticas de algunos aficionados hacia el francés y derivó posteriormente en una serie de mensajes agresivos a través de las redes.