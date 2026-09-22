Los Leones derrotaron a Chile y conquistaron su quinto oro en los Juegos Suramericanos

Los Leones se consagraron campeones de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras vencer 3 a 1 a Chile en la final y conquistaron así su quinta medalla de oro en el certamen continental . El seleccionado argentino de hockey sobre césped volvió a imponerse ante su clásico rival sudamericano y revalidó el dominio que mantiene en la competencia.

El equipo dirigido por Juan Manuel Vivaldi tomó el control del partido desde el comienzo, con una circulación fluida de la bocha y mayor presencia en campo chileno. La superioridad se tradujo en el marcador antes del cierre del primer cuarto.

A los 14 minutos, Santiago Tarazona aprovechó un rebote dentro del área y marcó el 1 a 0. El tanto tuvo un significado especial para el mediocampista de GEBA, ya que fue su último partido con la camiseta de la Selección.

Los Leones mantuvieron la presión en el segundo cuarto y encontraron rápidamente el segundo gol. A los 17 minutos, Martín Ferreiro recuperó la bocha cerca del área chilena y sacó un potente remate de revés que venció al arquero Agustín Araya.

Con la ventaja de dos goles, Argentina manejó el desarrollo y evitó que Chile pudiera reaccionar. En el tercer cuarto, el conjunto nacional sostuvo el control del partido y volvió a marcar a través de una de sus principales armas.

Los Leones derrotaron a Chile en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Instagram @coargentina

Los Leones aseguraron su quinta medalla

A los 45 minutos, Franco Agostini aprovechó un córner corto y convirtió el 3 a 0 que dejó a Argentina muy cerca de una nueva consagración. Chile adelantó sus líneas durante el último cuarto para intentar descontar y consiguió hacerlo a los 52 minutos. Tras un contraataque generado luego de un córner corto a favor de Argentina, Ignacio Contardo marcó el único tanto chileno.

El 3 a 1 se mantuvo hasta el final y permitió que Los Leones celebraran su quinto oro consecutivo en los Juegos Suramericanos (2006, 2014, 2018, 2022, 2026). El festejo tuvo además un momento especial: Tarazona fue despedido por sus compañeros en el centro del campo después de cerrar su etapa internacional con un gol y el trofeo continental en sus manos.