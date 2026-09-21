Video: el escalofriante accidente de una ciclista durante una prueba en los Juegos Suramericanos

Un momento de tensión se vivió en el Velódromo de Rafaela durante la prueba de tempo del ómnium femenino. Una caída múltiple dejó tres ciclistas en el piso.

La brasileña Nicolle Wendy protagonizó una dura caída durante la prueba de tempo del ómnium en el Velódromo de Rafaela por los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Nicolle Wendy protagonizó una de las imágenes más impactantes de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ciclista brasileña sufrió una fuerte caída durante la prueba de tempo del ómnium femenino en el Invencible Velódromo de Rafaela y, tras quedar tendida sobre la pista, fue alcanzada por otras dos competidoras que no pudieron esquivarla.

El accidente ocurrió cuando Wendy intentó avanzar sobre una rival y su rueda delantera terminó tocando la trasera de la bicicleta que tenía adelante. La brasileña perdió el control, cayó violentamente sobre la pista y quedó en el camino de las dos ciclistas que venían detrás. Scarlet Cortés, de Chile, y Lina Hernández, de Colombia, tampoco tuvieron margen suficiente para evitarla y terminaron cayendo.

La impactante caída que preocupó a todos Durísimo accidente en la prueba de ciclismo de pista. DSports La escena generó preocupación inmediata en el velódromo. Las banderas amarillas aparecieron rápidamente y el personal médico ingresó para asistir a las corredoras. Wendy fue quien permaneció durante más tiempo tendida sobre la pista y, por algunos instantes, la situación generó especial preocupación. Sin embargo, poco después logró incorporarse y las tres fueron atendidas.

La competencia estuvo detenida durante algunos minutos y luego se reanudó. Cortés volvió a subirse a su bicicleta y continuó la prueba, mientras que Wendy también pudo completar la carrera. Los reportes posteriores coincidieron en que ninguna de las tres sufrió lesiones de gravedad.

Wendy terminó quinta y hubo podio argentino El equipo chileno en pista. Scarlet Cortés también sufrió con la caída. A pesar del fuerte golpe, Wendy logró completar la prueba y terminó quinta. La colombiana Lina Hernández se quedó con el primer puesto, Scarlet Cortés fue segunda y la argentina Julieta Benedetti completó el podio. Cortés, además, continuó en la pelea por las medallas del ómnium luego de la primera parte de la jornada.