¡Agónico y a semis! La Selección argentina rescató un empate ante Venezuela y ahora va por el sueño dorado

La Sub-19 perdía y se quedaba afuera, pero Tulián clavó un golazo para el 1-1 que le dio la clasificación. Ahora va contra Chile por un lugar en la final.

La Selección argentina Sub-19 consiguió una clasificación agónica en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Albiceleste empató 1-1 ante Venezuela en el estadio Marcelo Bielsa y consiguió el boleto a las semifinales gracias a un gol de Ramiro Tulián en la última jugada del partido.

Argentina necesitaba al menos un empate para asegurarse el pase a la siguiente instancia y durante buena parte del encuentro estuvo al borde de la eliminación. Venezuela se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por intermedio de Jesús González y logró sostener la diferencia hasta los minutos finales, cuando el equipo dirigido por Diego Placente fue con todo en busca del resultado que necesitaba.

Tulián apareció en el último suspiro El gol de Tulián para el 1-1 agónico de Argentina vs Venezuela DSports Cuando el partido parecía sentenciado, apareció Ramiro Tulián para convertirse en el héroe de la tarde. A los 94 minutos, el futbolista de Belgrano marcó un golazo y estableció el 1-1 definitivo, un resultado que le permitió a la Albiceleste meterse entre los cuatro mejores del torneo. El mediocampista había sido titular en los dos primeros encuentros del certamen y volvió a tener protagonismo en un partido decisivo.

La clasificación llegó después de un comienzo complicado para el seleccionado juvenil. Argentina perdió 2-1 ante Paraguay en el debut y quedó obligada a recuperarse en las siguientes jornadas. En la segunda fecha, consiguió su primera victoria al derrotar 1-0 a Uruguay con un gol de Franco Domínguez y llegó al duelo ante Venezuela con tres puntos y una diferencia de gol que le permitía depender de sí misma.