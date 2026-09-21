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¡Escándalo! El capitán de Suiza, rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, podría ir preso

Granit Xhaka, capitán de la Selección de Suiza, quedó envuelto en medio de un escándalo y podría terminar tras las rejas por un fuerte motivo.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

El capitán de Suiza quedó envuelto en medio del escándalo y podría terminar preso.

El capitán de Suiza quedó envuelto en medio del escándalo y podría terminar preso.

El mediocampista Granit Xhaka, quien es el capitán y una de las figuras de la selección de Suiza, podría ser condenado a prisión por haber falsificado un certificado de vacunación. La polémica estalló en las últimas horas, luego de que Xhaka confesara la falsificación de un certificado durante la pandemia de Covid-19.

Granit Xhaka podría ir preso por falsificar un certificado durante la pandemia de Covid-19

En el comunicado, el mediocampista que enfrentó a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 reconoció que asumía “la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes”, y explicó que había actuado de tal manera por su “profunda desconfianza hacia la vacuna”.

De esta manera, Xhaka, quien actualmente se desempeña en el Sunderland de Inglaterra, podría ser condenado a hasta cinco años de prisión.

Granit Xhaka podr&iacute;a ir preso por falsificar un certificado en la pandemia Covid-19.

Granit Xhaka podría ir preso por falsificar un certificado en la pandemia Covid-19.

Las consecuencias para el mediocampista no solo se limitan al ámbito legal sino también al deportivo, debido a que fue excluido de la convocatoria de la selección de Suiza de cara a la próxima fecha FIFA, en la que se enfrentará con Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia por la Nations League.

“Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación”, detalló la Asociación Suiza de Fútbol.

Fuente: NA

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