El insólito cantito de los hinchas durante el Argentina-Perú por las semifinales de los Suramericanos

Faltando pocos minutos para el final, con el marcador aún 0-0, algunos espectadores comenzaron a cantar en contra de la Selección argentina Sub-19.

Este miércoles, la Selección argentina Sub-19 venció a Perú de manera agónica por las semifinales de los Juegos Suramericanos 2026 y se clasificó a la final por el oro, en la que esperan rival entre Chile y Paraguay. Fue un triunfo 1-0 con un gol de Santiago Espíndola a los 89 minutos.

El equipo de Diego Placente, si bien va por el primer lugar, ya se aseguró por lo menos una medalla más para el país. Pero no todo fue color de rosa, ya que durante el desarrollo del encuentro, antes de que llegara el tanto de la victoria, la hinchada protagonizó un desagradable episodio.

Hinchas cantaron "Jugadores" durante la semifinal entre Argentina y Perú TyC Sports Es que promediando los 80', con el marcador aún 0-0, algunos espectadores comenzaron a cantar el clásico "¡Jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie...!", que ya se convirtió en una costumbre en las canchas argentinas cuando el cuadro local no juega bien y/o arrastra malos resultados.

Pero más allá de lo que pueda pasar con los equipos profesionales, en este contexto resulta extremadamente insólito y desubicado, teniendo en cuenta que el encuentro estaba igualado, faltaban 10 minutos para el cierre -momento en que los jugadores necesitan más aliento que nunca- y, sobre todo, que se trataba de juveniles de tan solo 19 años o menos, aún en etapa de formación.