Argentina debuta en el Mundial de los Oficios: cinco jóvenes compiten en WorldSkills 2026

Argentina ya tiene representantes en WorldSkills Shanghai 2026 , conocido como el Mundial de los Oficios . Se trata de cinco jóvenes de escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional de la Ciudad de Buenos Aires que viajaron a China para competir en una cita que reúne a alrededor de 1.400 participantes de 73 países y regiones.

La competencia comenzó oficialmente el 22 de septiembre con la ceremonia inaugural en el Shanghai World Expo Cultural Center y se extenderá hasta el domingo 27. Durante cuatro jornadas, los participantes deberán demostrar conocimientos técnicos, precisión, capacidad para resolver problemas y manejo del tiempo en situaciones que reproducen condiciones profesionales reales.

WorldSkills se realiza cada dos años y funciona como una suerte de campeonato mundial para jóvenes especializados en formación técnica y profesional. La edición 2026 cuenta con 64 habilidades agrupadas en seis grandes sectores: Construcción y Tecnología de la Edificación; Artes Creativas y Moda; Información y Comunicación; Manufactura e Ingeniería; Servicios Sociales y Personales; y Transporte y Logística.

El abanico es enorme. Hay competencias de Robótica, Ciberseguridad, Computación en la Nube, Mecatrónica, Desarrollo de Aplicaciones Móviles y Tecnologías Web, pero también de Cocina, Pastelería, Soldadura, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Este año se sumaron además siete nuevas especialidades, entre ellas Testing de Software, Sistemas Aéreos No Tripulados y Tecnología de Seguridad Inteligente.

Los desafíos se desarrollan en el National Exhibition and Convention Center de Shanghái, un predio donde se montaron talleres, laboratorios y espacios especialmente preparados para imitar ámbitos de trabajo reales donde se espera que unas 400.000 personas recorran el lugar durante los días de competencia.

Los cinco argentinos que buscan destacarse en Shanghái

La presencia nacional tiene una particularidad: es la primera participación de la Ciudad de Buenos Aires en WorldSkills. Los cinco representantes llegaron a China después de superar competencias locales organizadas durante junio y julio, en las que participaron más de 150 estudiantes.

Evando Samuel Amarilla, del Centro de Formación Profesional N.º 27, compite en Instalaciones Eléctricas; Azul Abril Domingos, del CFP N.º 12, participa en Pastelería; Juan Palma, de la Escuela Técnica N.º 14 “Libertad”, lo hace en Construcción en Seco; Facundo Garmendia, de la Escuela Técnica N.º 26 “Confederación Suiza”, compite en Tecnología del Automóvil; y Daniel Calizaya Morochi, del CFP N.º 16, participa en Instalaciones Sanitarias.

Todos consiguieron su lugar después de obtener el primer puesto en las competencias de WorldSkills Buenos Aires 2026. Allí debieron resolver desafíos inspirados en situaciones reales de trabajo, con criterios de calidad, seguridad, precisión y administración del tiempo.

Para la delegación argentina, Shanghái marca el cierre de un proceso que comenzó en aulas y talleres porteños y que ahora los enfrenta con algunos de los jóvenes técnicos más destacados del mundo. Las competencias finalizarán el sábado 26, mientras que el domingo 27 se realizará la ceremonia de clausura y la entrega de medallas en las 64 disciplinas.

Más allá de los resultados, la participación coloca a la formación técnica argentina dentro de un escenario internacional que busca anticipar cómo serán los trabajos y habilidades del futuro.