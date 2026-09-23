Hilary Duff llega por primera vez a la Argentina después de más de 20 años: cuándo y dónde cantará

Más de dos décadas después de aquel primer intento que no llegó a concretarse, Hilary Duff finalmente se encontrará con el público argentino en 2027 , en el marco de “the lucky me tour ”, la gira que marca su regreso a los grandes escenarios después de casi dos décadas.

La icónica cantante y actriz de Disney tendrá su primer show en el país el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires. La visita llegará además en plena nueva etapa musical. En febrero de 2026, Duff publicó “luck… or something”, su primer álbum de estudio desde “Breathe In. Breathe Out.”, lanzado en 2015.

“The lucky me tour” ya pasó por Reino Unido y Europa, con dos presentaciones en The O2 de Londres, y continuará por Australia y Nueva Zelanda. En 2027 también tendrá fechas en Canadá y México. El regreso a los escenarios está acompañado por canciones como “ Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis”, que forman parte de su nuevo trabajo.

“luck… or something” debutó en el puesto número 3 del Billboard 200, la mejor posición de la artista en ese ranking en casi veinte años. El repertorio también conecta esta etapa con los temas que marcaron su recorrido desde los 2000, entre ellos “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love”.

El vínculo de Duff con una generación comenzó, en buena parte, con el fenómeno de “Lizzie McGuire” y continuó con discos como “Metamorphosis”, “Hilary Duff” y “Dignity”. Sin embargo, su encuentro con el público argentino quedó pendiente durante dos décadas. En 2006 , la artista tenía anunciadas presentaciones en Córdoba y Buenos Aires como parte del Still Most Wanted Tour.

Aquellas fechas fueron canceladas por motivos de salud y la visita nunca llegó a concretarse. El concierto de 2027 será, por lo tanto, su primera presentación en Argentina.

Cuándo toca Hilary Duff y cómo comprar entradas

Hilary Duff se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires, con producción de DF Entertainment. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el 30 de septiembre a las 10, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés.

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 10 de la mañana, con todos los medios de pago. En ambos casos, los tickets estarán disponibles únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.